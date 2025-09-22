Pro

Deutschlands Position ist scheinheilig

Seit Jahrzehnten kann sich Deutschland nicht dazu durchringen, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Dabei ist klar: Ohne die Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit wird es keinen Prozess hin zu einem gerechten Frieden geben. Wer zwei Völker in dauerhaften Verhandlungen zusammenbringen will, muss sie zunächst auf Augenhöhe setzen. Hier versagt Deutschland bislang, obwohl die verschiedenen Regierungen stets betont haben, sich für eine Zweistaatenlösung einzusetzen.

Doch diese Position ist ohne Anerkennung Palästinas scheinheilig. Denn Israel würde aus der Position einer anerkannten Demokratie heraus verhandeln, während die Palästinenser ohne diesen Status am Tisch Platz nehmen müssten.

Völkerrechtlich gibt es ohnehin längst gute Gründe für eine Anerkennung. Die Kriterien der Staatlichkeit – Bevölkerung, Territorium, Regierung, Fähigkeit zu Außenbeziehungen – sind erfüllt. Seit 2012 führt die UN-Generalversammlung Palästina als Nichtmitgliedstaat, der Staat Palästina ist zudem Vertragsstaat des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs. Die offizielle Anerkennung Palästinas wäre keine politische Laune, sondern die Einlösung des Völkerrechts.

Eine Anerkennung könnte außerdem dabei helfen, den Druck auf die israelische Regierung zu erhöhen. Unter Netanjahu und seinem teils rechtsextremen Kabinett beschneidet Israel die Rechte der Palästinenser immer weiter. Die Zweistaatenlösung, immerhin offizielle Position der Bundesregierung, ist so in weite Ferne gerückt.

Zwar wirkt die Anerkennung Palästinas aktuell wie Symbolpolitik. Die Entscheidung könnte Israel und seinem mächtigsten Verbündeten, den Vereinigten Staaten, aber zeigen, dass sie mit ihrer rigorosen Ablehnung der palästinensischen Staatlichkeit zunehmend international isoliert sind.

Die Alternative zur Anerkennung ist düster. Immer wieder hat die israelische Regierung in den vergangenen Jahren Fakten geschaffen, indem sie völkerrechtswidrig besetzte Gebiete im Westjordanland annektiert hat. Würde Deutschland als wichtiger Partner Israels nun die palästinensische Staatlichkeit anerkennen, wäre das für die Regierung von Benjamin Netanjahu ein starkes Signal, dass die Zweistaatenlösung nicht verhandelbar ist. Erkennt Deutschland Palästina dagegen nicht an, kann es gut sein, dass es bald keine Gebiete mehr zum Anerkennen gibt.

International ist die Stoßrichtung ohnehin klar: 2024 haben Spanien, Irland, Norwegen und Slowenien Palästina anerkannt, am Wochenende folgten Großbritannien, Kanada, Australien und Portugal. Deutschland muss sich ihnen anschließen, um die Grundlage für Sicherheit und Souveränität der Palästinenser zu schaffen. Dabei wäre ein palästinensischer Staat kein Geschenk, sondern Druckmittel, Rechtsakt und Friedenssignal in einem.