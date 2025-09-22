"Hart aber Fair" "Frau Schwerdtner, das ist Quatsch"

Eine Linke-Politikerin warnt bei "Hart aber Fair" vor einem "Zwang durch die Hintertür" beim freiwilligen Wehrdienst – CDU-Mann Röttgen sieht eine moralische Dimension in der Verteidigungsbereitschaft.

Russische Kampfjets über Estland: Dass Deutschland seine eigene Verteidigungsfähigkeit überdenken muss, ist weitreichender Konsens. Wie diese aber aussehen soll, darüber herrscht, genau wie über die Zukunft der Wehrpflicht, in Politik und Bevölkerung eine ganz unterschiedliche Meinung. Das wurde am Montagabend auch bei "Hart aber Fair" klar.

Gäste

Norbert Röttgen, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU

Ines Schwerdtner, Politikerin (DIE LINKE)

Nicole Schilling, Stellvertreterin des Generalinspekteurs der Bundeswehr

Özge Inan, Journalistin und Autorin

Carlo Masala, Politikwissenschaftler

Annabell Günther, Jurastudentin und Reservistin

Helena Clear, macht ein Freiwilliges Soziales Jahr

Zunächst wurde die russische Provokation und die Reaktion des Westens diskutiert. Nicole Schilling, Stellvertreterin des Generalinspekteurs der Bundeswehr, stellte klar: "Wichtig ist in dem Zusammenhang zu wissen: Die Nato-Luftverteidigung ist auch seit Jahrzehnten in gleicher Art organisiert." Und weiter: "Wenn der Eindruck entstanden ist, dass es vielleicht Überraschungen gab oder Kopflosigkeit gab, dann kann ich dem aus der militärischen Sicht absolut entgegentreten und sagen: Die Verfahren sind klar, die Abläufe sind klar."

Schilling nutzte den Moment, um dem Eindruck entgegenzutreten, die Nato sei von den jüngsten russischen Provokationen völlig überrumpelt worden und stehe dem planlos gegenüber. Sie betonte, dass die Abläufe seit Jahren eingeübt seien: Immer entscheide ein Nato-Kommandeur, ob und von wo eine Alarmrotte starte. Diese habe zunächst den Auftrag, das unbekannte Flugobjekt zu identifizieren, dessen Verhalten und Bewaffnung zu prüfen und nach festen Protokollen zu reagieren – in enger Abstimmung mit dem Nato-Kommando.

Röttgen: Keine nationalen Alleingänge

Ines Schwerdtner von der Linken warnte in der Runde vor einer militärischen Überreaktion. Es sei angemessen, auf die russischen Vorfälle zu reagieren, sagte sie, doch dürfe der Westen nicht jede Provokation beantworten. "Ich würde nur dringend davor warnen, weiter zu eskalieren. Man muss nicht auf jede Provokation von Putin reagieren. Wenn ich von CDU-Seite höre, dass jetzt Flugzeuge abgeschossen werden müssen, halte ich das für eine Eskalation, die man vermeiden sollte, weil sie die direkte Konfrontation zwischen Nato und Russland heraufbeschwört. Da sollten wir einen kühlen Kopf bewahren und wann immer möglich so agieren, wie gerade beschrieben."