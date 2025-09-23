Union offen für Israel-Sanktionen "Sehen alles, was nicht in Ordnung ist in diesem Krieg"

Von Johannes Bebermeier 23.09.2025 - 13:02 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Jens Spahn und Steffen Bilger: Die Union ringt um die richtige Linie gegenüber Israel. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago)

Gibt es bald weitere Sanktionen gegen Israel? Friedrich Merz und die Union waren bislang skeptisch. Doch jetzt schließen sie einige Maßnahmen nicht mehr aus.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Steffen Bilger (CDU), hat sich offen für mögliche weitere Sanktionen gegen Israels Regierung gezeigt. "Wenn weitere Möglichkeiten diskutiert werden, gibt es sicherlich auch Zustimmung in unserer Fraktion zu bestimmten Maßnahmen", sagte Bilger am Dienstag vor Journalisten. Aber das müsse erst einmal die Bundesregierung überlegen, dann werde man darüber diskutieren.

Die Unionsfraktion stehe "ganz eindeutig an der Seite Israels", betonte Bilger. "Gleichwohl sehen wir natürlich alles, was auch nicht in Ordnung ist in diesem Krieg." Es müsse deshalb die Möglichkeit geben, Israel jenseits von Gesprächen zu zeigen, womit man nicht einverstanden sei bei der Kriegsführung.

Einige Sanktionen sind für die Union ausgeschlossen

Einige Arten von Sanktionen schloss Steffen Bilger jedoch aus. "Was für uns sicherlich nicht geht, ist, wenn es um eine Sanktionierung beispielsweise beim EU-Assoziierungsabkommen geht", sagte Bilger. Das hatte die EU-Kommission zuletzt vorgeschlagen, um Handelserleichterungen für Israel auszusetzen.

Bei Kultur- und Sportereignissen müsse auch "immer das Verbindende im Mittelpunkt stehen", sagte Bilger. "Da kann man nicht Sportler oder Künstler dafür bestrafen, dass ihre Regierung gerade eine Politik umsetzt, die vielen nicht gefällt."

Die EU-Kommission hatte darüber hinaus jedoch auch Sanktionen gegen zwei extremistische israelische Minister und Siedler sowie zugleich gegen die Terrororganisation Hamas vorgeschlagen. Das schloss Bilger nicht aus. Ziel der Sanktionen soll es sein, die israelische Regierung von ihrer Offensive im Gazastreifen abzubringen.

Merz legt sich bislang nicht fest

Die Union und auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sind bisher äußerst zurückhaltend hinsichtlich weiterer Sanktionen. Anfang August hatte Merz die Lieferung von Waffen, die im Gazastreifen eingesetzt werden können, ausgesetzt. Das stieß in der Union auf offene und lautstarke Kritik. Der Koalitionspartner SPD hingegen dringt schon lange auf weitere Sanktionen.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann vertrat auch diesen Montag noch eine sehr restriktive Haltung. "Wir weisen immer wieder darauf hin, dass wir aus unserer historischen Verantwortung ein historisch gewachsenes Freundschaftsverhältnis zu Israel haben", sagte Hoffmann. "Und da bleibt es bei dem Satz, dass man Freunde kritisieren kann, aber eben nicht sanktionieren."