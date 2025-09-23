Union offen für Israel-Sanktionen "Sehen alles, was nicht in Ordnung ist in diesem Krieg"
Gibt es bald weitere Sanktionen gegen Israel? Friedrich Merz und die Union waren bislang skeptisch. Doch jetzt schließen sie einige Maßnahmen nicht mehr aus.
Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Steffen Bilger (CDU), hat sich offen für mögliche weitere Sanktionen gegen Israels Regierung gezeigt. "Wenn weitere Möglichkeiten diskutiert werden, gibt es sicherlich auch Zustimmung in unserer Fraktion zu bestimmten Maßnahmen", sagte Bilger am Dienstag vor Journalisten. Aber das müsse erst einmal die Bundesregierung überlegen, dann werde man darüber diskutieren.
Die Unionsfraktion stehe "ganz eindeutig an der Seite Israels", betonte Bilger. "Gleichwohl sehen wir natürlich alles, was auch nicht in Ordnung ist in diesem Krieg." Es müsse deshalb die Möglichkeit geben, Israel jenseits von Gesprächen zu zeigen, womit man nicht einverstanden sei bei der Kriegsführung.
Einige Sanktionen sind für die Union ausgeschlossen
Einige Arten von Sanktionen schloss Steffen Bilger jedoch aus. "Was für uns sicherlich nicht geht, ist, wenn es um eine Sanktionierung beispielsweise beim EU-Assoziierungsabkommen geht", sagte Bilger. Das hatte die EU-Kommission zuletzt vorgeschlagen, um Handelserleichterungen für Israel auszusetzen.
Bei Kultur- und Sportereignissen müsse auch "immer das Verbindende im Mittelpunkt stehen", sagte Bilger. "Da kann man nicht Sportler oder Künstler dafür bestrafen, dass ihre Regierung gerade eine Politik umsetzt, die vielen nicht gefällt."
Die EU-Kommission hatte darüber hinaus jedoch auch Sanktionen gegen zwei extremistische israelische Minister und Siedler sowie zugleich gegen die Terrororganisation Hamas vorgeschlagen. Das schloss Bilger nicht aus. Ziel der Sanktionen soll es sein, die israelische Regierung von ihrer Offensive im Gazastreifen abzubringen.
Merz legt sich bislang nicht fest
Die Union und auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sind bisher äußerst zurückhaltend hinsichtlich weiterer Sanktionen. Anfang August hatte Merz die Lieferung von Waffen, die im Gazastreifen eingesetzt werden können, ausgesetzt. Das stieß in der Union auf offene und lautstarke Kritik. Der Koalitionspartner SPD hingegen dringt schon lange auf weitere Sanktionen.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann vertrat auch diesen Montag noch eine sehr restriktive Haltung. "Wir weisen immer wieder darauf hin, dass wir aus unserer historischen Verantwortung ein historisch gewachsenes Freundschaftsverhältnis zu Israel haben", sagte Hoffmann. "Und da bleibt es bei dem Satz, dass man Freunde kritisieren kann, aber eben nicht sanktionieren."
Auf Nachfrage schloss Hoffmann einzelne Sanktionen dann aber nicht ganz aus. Er sagte, man müsse jede Fragestellung "differenziert betrachten". Kanzler Merz selbst hat sich in den vergangenen Wochen nicht öffentlich zur Sanktionsfrage positioniert. Zuletzt kündigte er an, die Bundesregierung werde auf dem inoffiziellen Europäischen Rat am 1. Oktober in Kopenhagen eine einheitliche Position vertreten.
Geld für Palästinenser soll fließen
Bei den Hilfen für die Palästinensische Autonomiebehörde hat die Union ihren Widerstand mittlerweile aufgegeben. Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan will die Behörde mit 30 Millionen Euro Soforthilfe vor dem Kollaps bewahren. In der vergangenen Woche meldete die Union jedoch "Klärungsbedarf" an.
Es habe zu Recht Fragen aus der Unionsfraktion gegeben, sagte Steffen Bilger nun. Es sei "wichtig, dass diese Mittel nicht in den falschen Kanälen fließen". Diese Fragen seien nun aber beantwortet.
Er finde es "richtig, dass die internationale Gemeinschaft sich darum kümmert, Strukturen ja nicht in Gaza, sondern in anderen palästinischen Gebieten aufrechtzuerhalten, die dort zum Frieden und zu einer guten Situation beitragen." Dazu gehöre, "dass auch Polizei und Lehrer bezahlt werden müssen".
Die Palästinensische Autonomiebehörde sitzt im Westjordanland und wird von Mahmud Abbas geführt. Sie kämpft um Rückhalt in der Bevölkerung, schon länger fehlt es ihr an Geld.
- Pressebegegnung von Steffen Bilger (CDU) am 23. September 2025