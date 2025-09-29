"Leben wir noch in Frieden mit Russland?", wandte sich Caren Miosga an den deutschen Außenminister. "Wir leben nicht in einem vollständigen Frieden, wo es überhaupt keine Verletzungen von Souveränitätsrechten gibt", erklärte Wadephul. "Russland, in der Tat, testet uns." So weit, dass der deutsche Luftraum nicht sicher sei, würde er nicht gehen, es sei aber eine "Aufholjagd" nötig.

Wadephul: "Das soll Nato entscheiden"

Die Frage, ob russische Kampfjets im Nato-Luftraum beim nächsten Mal abgeschossen werden sollten, wollte er nicht pauschal beantworten: "Das sollen Nato-Strukturen entscheiden." Der Außenminister verwies zudem auf Maßnahmen wie die Stationierung einer deutschen Panzerbrigade in Litauen und die Gründung eines Nationalen Sicherheitsrates.

Ungefähr zur Halbzeit lenkte die Moderatorin das Gespräch auf den Krieg im Gazastreifen mit seinen bislang 65.000 Todesopfern und die israelische Bodenoffensive auf Gaza-Stadt. Während Politologin Schwarzer es als "wichtiges Signal" bezeichnete, dass nun immer mehr Länder Palästina als Staat anerkennen, fand Journalist von Marschall nicht, dass Deutschland sich daran ein Beispiel nehmen solle. "Viel zu früh" sei es für einen solchen Schritt, so der "Tagesspiegel"-Korrespondent. Solange es keine Staatsgewalt gebe, die im Namen der Palästinenser handeln könne, sei die Anerkennung nur eine "Symbolhandlung".

Johann Wadephul wiederum bekräftigte, Israelis und Palästinenser müssten gemeinsam eine Zweistaatenlösung aushandeln. In dem Zusammenhang wolle er "den US-Präsidenten loben" und ihm "für sein Engagement danken". Der Außenminister äußerte die Hoffnung, dass das anstehende Treffen zwischen Donald Trump und Benjamin Netanjahu einen Fortschritt bringen könnte.



Sanktionen gegen Israel? Da weicht Wadephul aus

Den in einem weiteren Einspielfilm vom Journalisten und Juristen Ronen Steinke erhobenen Vorwurf, Israel überschreite mit seinem Vorgehen "alle Grenzen des Völkerrechts", während "die Partner in Europa inklusive Deutschland" mit den Achseln zuckten, wollte er so nicht stehen lassen.

"Wir zucken ja nicht mit den Achseln", entgegnete Wadephul. Was völkerrechtswidrig sei oder nicht, müssten Gerichte entscheiden, so der promovierte Jurist. Er verwies darauf, dass er die Laga in Gaza vor den Vereinten Nationen als "die Hölle auf Erden" bezeichnet habe und seit Amtsantritt für mehr humanitäre Hilfe eingetreten sei. Außerdem liefere Deutschland keine Waffen mehr an Israel, die dort eingesetzt werden könnten. Das sei eine "harte Entscheidung" gewesen, die "große Wirkung in Israel" gehabt habe.