Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ändert das alles? Friedrich Merz will die Partner beim EU-Gipfel in Kopenhagen von einem gewaltigen Milliardentrick für die Ukraine überzeugen. Doch noch gibt es Vorbehalte.

Friedrich Merz liefert den Beipackzettel für seine Worte an diesem Abend gleich mit. "Ich will's mal mit einem Satz sagen, der vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen schockierend ist, aber ich mein' ihn genau, wie ich ihn sage." Der Bundeskanzler ist am Montag in Düsseldorf, die "Rheinische Post" hat zum Empfang geladen. Eine hübsche Kulisse für Merz' harten Satz: "Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden."

Loading...

Cyberangriffe, Drohnen-Spähaktionen, Luftraumverletzungen – und natürlich Russlands Krieg gegen die Ukraine. Die regelbasierte Weltordnung werde durch pure Machtpolitik abgelöst, inklusive militärischer Mittel, sagt Merz. "Wir sind in einer völlig anderen Welt."

Es ist diese völlig andere Welt, mit der sich an diesem Mittwoch der inoffizielle Europäische Rat in Kopenhagen beschäftigen wird. Vier Stunden Zeit, in denen vor allem die Verteidigungs- und die Ukraine-Politik auf der Tagesordnung stehen. Wie erlangt Europa schnellstmöglich die Fähigkeiten, für die man bisher auf die USA vertraut hat? Welche gemeinsamen Rüstungsprojekte sind sinnvoll? Wo liegen die Schwerpunkte?

Das ist die eine Art der Fragen an diesem Tag. Die andere, ebenso wichtige ist: Wie kann Europa der Ukraine langfristig helfen, zu überleben? Der Bundesregierung ist wichtig, dass diese Frage nicht in Vergessenheit gerät bei aller aktuellen Aufregung. Friedrich Merz will deshalb in Kopenhagen für einen Milliardentrick werben, auf dem im Kanzleramt große Hoffnungen ruhen. Sehr große Hoffnungen.

Putin soll selbst zahlen

Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass die Ukraine jetzt vor allem eines braucht: Geld, und zwar viel davon und vor allem langfristig. Die Finanzierung des ukrainischen Abwehrkampfes sei "nicht mehr gesichert, die Amerikaner fallen aus", sagt ein Regierungsbeamter. "Die Europäer werden sehr viel mehr auf ihre Schultern nehmen müssen." Trump brüstet sich zu Hause schon länger damit, dass er der Ukraine kein Geld mehr gibt und keine Waffen mehr kauft.