Was taugt Donald Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs? Friedrich Merz zeigt sich optimistisch. Doch im Kanzleramt ist man sich der Schwierigkeiten bewusst.

Friedrich Merz steht vor der Villa Borsig am Tegeler See in Berlin, draußen scheint die Sonne, drinnen will seine Bundesregierung die nächsten zwei Tage über Wirtschaftsaufschwung und Staatsmodernisierung sprechen. Mal was Positives. Doch an einem Thema kommt der Bundeskanzler an diesem Dienstagmorgen in seiner kurzen Ansprache nicht vorbei.

Er wolle auch kurz noch etwas zum Plan sagen, den Donald Trump und Benjamin Netanjahu in Washington vereinbart hätten, sagt Merz. Den "Vollumfassenden Plan für ein Ende des Gaza-Konflikts", wie er ganz unbescheiden überschrieben ist. Es sind 20 Punkte, die Frieden bringen sollen, nicht nur im Gazastreifen, sondern im gesamten Nahen Osten.

"Dies ist ein großer Tag", schwärmte Trump, als er im Weißen Haus neben dem israelischen Premier stand, "ein wunderschöner Tag, möglicherweise einer der großartigsten Tage in der Geschichte der Zivilisation überhaupt". Sieht der Bundeskanzler das genauso?

"Bislang beste Chance auf Ende des Krieges"

Ganz so euphorisch wie Trump selbst, das ist wenig überraschend, ist Merz nicht. Und trotzdem begrüßt die Bundesregierung Trumps Initiative. "Dieser Plan ist nach fast drei Jahren des Blutvergießens die beste Chance", sagt Merz, zögert kurz, und setzt neu an: "Die bislang jedenfalls beste Chance auf ein Ende des Krieges."

Merz betont: "Die Tatsache, dass Israel diesen Plan unterstützt, ist ein bedeutender Fortschritt." Der Plan sieht etwa vor, dass Israel die eroberten Gebiete im Gazastreifen schrittweise zurückgibt, wobei zunächst noch eine vage formulierte "Sicherheitspräsenz" vorgesehen ist. Zudem sollen die Voraussetzungen für "palästinensische Selbstbestimmung und Staatlichkeit geschaffen werden".

Beides Dinge, die Israel bislang immer abgelehnt hatte. Und um die es wohl noch Streit geben dürfte. In einer Videobotschaft sagte Netanjahu anschließend, die israelische Armee werde in großen Gebieten im Gazastreifen bleiben. Und die Gründung eines palästinensischen Staats stehe nicht in der Vereinbarung. Die Interpretationen des Plans gehen also im Moment noch auseinander.

Merz' Appell an die Hamas

Der Bundeskanzler appelliert an diesem Dienstag an die Terrorgruppe Hamas. "Nun muss die Hamas zustimmen und den Weg zum Frieden freimachen", sagt Merz. "Dies ist nun wirklich der letzte Schritt, der notwendig ist." Er fordere die Hamas "ausdrücklich" dazu auf.