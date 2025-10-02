Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Was tun gegen Putin? Darüber beraten die Chefs der EU in Kopenhagen. Wirklich einig sind sie sich nicht.

Plötzlich schwebt eine Drohne über dem Hof des Schlosses Christiansborg in Kopenhagen. Ein Scharfschütze sitzt einige Hundert Meter entfernt auf dem Dach. Er gibt sich unbeeindruckt, schaut in die andere Richtung. Ist wohl eine eigene Drohne. Diesmal. Hoffentlich.

Im Alexander-Saal im ersten Stock des dänischen Regierungssitzes sprechen die Staats- und Regierungschefs der EU an diesem Mittwoch über andere Drohnen. Feindliche, wie sie zuletzt in mehreren europäischen Staaten aufgetaucht sind. In Dänemark, auch in Deutschland. Russische Drohnen, so jedenfalls die Befürchtung.

Wladimir Putin testet den Westen, er späht, er verunsichert. Und damit bestimmt er einmal mehr die Agenda, auch die Agenda dieses inoffiziellen EU-Gipfels. Die Frage ist: Was tun? Aufrüsten, geschlossen bleiben, einig sein. Klingt logisch, eigentlich. Doch wenn es ins Detail geht, ist das mit der Einigkeit bei 27 EU-Staaten eben doch kompliziert. Und Bundeskanzler Friedrich Merz will sowieso lieber über zwei andere Themen sprechen.

Essen ist fertig

Die komplizierte Gemengelage bringt den Zeitplan am Mittwoch gehörig durcheinander. Aus den geplanten vier Stunden Diskussion im Alexander-Saal werden auf einmal mehr. Erst werden die Pressekonferenzen von Friedrich Merz und anderen von 17.30 Uhr auf 18 Uhr verschoben. Dann werden die meisten ganz abgesagt.

In kleiner Runde diskutieren die Staats- und Regierungschefs einfach weiter. Nicht mal ihre Fachberater sind im Raum. Es geht um militärische Zusammenarbeit, um Wettbewerbsfähigkeit und um die Ukraine. Zu Nahost kommen sie gar nicht mehr. Sie sprechen so lange, bis sie abends zu König Frederik und Königin Mary Elizabeth in ein anderes Schloss müssen, ins Schloss Amalienborg. Essen ist fertig.

Sie müssen offensichtlich einfach mal reden. Beschlüsse gibt es an diesem Mittwoch nicht, es ist ein inoffizieller EU-Gipfel. Die sollen Ende des Monats folgen. Wenn sie sich denn einigen können.

"Wir brauchen Taten"

Wie schnell und konsequent es jetzt gehen muss mit der Aufrüstung, da scheint es in der EU noch immer unterschiedliche Wahrnehmungen zu geben. Die Faustformel lautet dabei: Je näher Putin ist, desto größer die Dringlichkeit.