Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Kanzler in Kopenhagen Einer widerspricht Merz' Milliardenplan deutlich
Was tun gegen Putin? Darüber beraten die Chefs der EU in Kopenhagen. Wirklich einig sind sie sich nicht.
Plötzlich schwebt eine Drohne über dem Hof des Schlosses Christiansborg in Kopenhagen. Ein Scharfschütze sitzt einige Hundert Meter entfernt auf dem Dach. Er gibt sich unbeeindruckt, schaut in die andere Richtung. Ist wohl eine eigene Drohne. Diesmal. Hoffentlich.
Im Alexander-Saal im ersten Stock des dänischen Regierungssitzes sprechen die Staats- und Regierungschefs der EU an diesem Mittwoch über andere Drohnen. Feindliche, wie sie zuletzt in mehreren europäischen Staaten aufgetaucht sind. In Dänemark, auch in Deutschland. Russische Drohnen, so jedenfalls die Befürchtung.
Wladimir Putin testet den Westen, er späht, er verunsichert. Und damit bestimmt er einmal mehr die Agenda, auch die Agenda dieses inoffiziellen EU-Gipfels. Die Frage ist: Was tun? Aufrüsten, geschlossen bleiben, einig sein. Klingt logisch, eigentlich. Doch wenn es ins Detail geht, ist das mit der Einigkeit bei 27 EU-Staaten eben doch kompliziert. Und Bundeskanzler Friedrich Merz will sowieso lieber über zwei andere Themen sprechen.
Essen ist fertig
Die komplizierte Gemengelage bringt den Zeitplan am Mittwoch gehörig durcheinander. Aus den geplanten vier Stunden Diskussion im Alexander-Saal werden auf einmal mehr. Erst werden die Pressekonferenzen von Friedrich Merz und anderen von 17.30 Uhr auf 18 Uhr verschoben. Dann werden die meisten ganz abgesagt.
In kleiner Runde diskutieren die Staats- und Regierungschefs einfach weiter. Nicht mal ihre Fachberater sind im Raum. Es geht um militärische Zusammenarbeit, um Wettbewerbsfähigkeit und um die Ukraine. Zu Nahost kommen sie gar nicht mehr. Sie sprechen so lange, bis sie abends zu König Frederik und Königin Mary Elizabeth in ein anderes Schloss müssen, ins Schloss Amalienborg. Essen ist fertig.
Sie müssen offensichtlich einfach mal reden. Beschlüsse gibt es an diesem Mittwoch nicht, es ist ein inoffizieller EU-Gipfel. Die sollen Ende des Monats folgen. Wenn sie sich denn einigen können.
"Wir brauchen Taten"
Wie schnell und konsequent es jetzt gehen muss mit der Aufrüstung, da scheint es in der EU noch immer unterschiedliche Wahrnehmungen zu geben. Die Faustformel lautet dabei: Je näher Putin ist, desto größer die Dringlichkeit.
Es sind die Staaten im Osten und Norden der EU, die schon vor Beginn des Gipfels Druck machen. Finnland, Estland, Lettland und Litauen etwa. Schlaue Papiere mit guten Ideen reichen nicht mehr, das ist ihre Botschaft. "Dokumente erkennen die Drohnen aus Russland und Weißrussland nicht", sagt etwa Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda. "Wir brauchen Taten."
Pläne gibt es in der Tat längst. Aber woher das Geld kommen soll, darüber sind sich die Europäer nicht einig. Einige wollen dafür wieder gemeinsame Schulden aufnehmen. Es sind eher die Südeuropäer, Frankreich vorneweg. Friedrich Merz will das auf keinen Fall. Die Bundesregierung schlägt vor, dass die Aufrüstung mit einem bestehenden Kreditprogramm der EU für Rüstung finanziert wird.
Was jetzt besonders wichtig ist, darüber gibt es ebenso Streit. Die EU-Kommission will unbedingt einen Drohnenwall an der Ostflanke bauen, um Drohnen zu erkennen und im Zweifel abzufangen. Andere sind davon nicht überzeugt. Italien und Griechenland bemängeln, dass sich nicht jedes Verteidigungsprojekt auf die Ostgrenze beschränken dürfe. Viele der Spähdrohnen starten gerade vermutlich in Europa selbst.
Auch im Kanzleramt sind sie nicht begeistert vom Drohnenwall. Auch aus anderen Gründen. Ist das nicht eher die Aufgabe der Nato? Entstehen so nicht Doppelstrukturen? Es sind ganz grundsätzliche Fragen, die manche umtreiben.
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen verkündet am Abend trotzdem schon mal große Zustimmung für einen "Schutzschild für unseren gesamten Kontinent", nicht nur für die Ostflanke. Ob er wirklich kommt? Optimismus hilft ja manchmal.
Merz spricht lieber über etwas anderes
Friedrich Merz spricht im Alexander-Saal in Kopenhagen lieber über etwas anderes. Der Kanzler ist der Meinung, dass sich die EU jetzt vor allem um ihre Kernaufgabe kümmern sollte, bevor sie der Nato im Zweifel noch Kompetenzen streitig macht: um die Wettbewerbsfähigkeit. Die steht gar nicht auf der Tagesordnung, Merz spricht sie trotzdem an.
Schon am Mittwochmorgen treibt das den Kanzler um. Da stand er noch in der Berliner Sonne im Garten der Villa Borsig. Die Kabinettsklausur war gerade zu Ende gegangen, in "sehr, sehr guter, sehr kollegialer, sehr offener Arbeitsatmosphäre", wie Merz schwärmte. Als die Journalisten aber nach dem EU-Gipfel fragten, war es mit der Schwärmerei vorbei.
Er werde "noch einmal" darauf drängen, sagte Merz, "dass die Europäische Kommission ihre Verantwortung beim Rückbau der Bürokratie wahrnimmt". Es könne "mit dieser Regulierungsdichte aus der EU so nicht weitergehen". Da müsse "grundlegend korrigiert werden". Das Thema Wettbewerbsfähigkeit sei seit zwei Jahren das Hauptthema. "Und das muss auch zum Ausdruck kommen in der Regulierung der Europäischen Union. Es ist einfach zu viel."
Weniger Regeln, Richtlinien, Verordnungen. Weniger Bürokratie. Es war eine kleine Wutrede, und nicht die erste von Friedrich Merz in der Sache. Ob es hilft?
Die Sorgen beim Milliardentrick
Beim zweiten Thema, das Friedrich Merz mit nach Kopenhagen gebracht hat, wird offenbar jemand anderes emotional: Bart De Wever, Belgiens Premier. Der Bundeskanzler hatte vor dem Gipfel mit der EU-Kommission für einen Milliardentrick geworben. Putin soll gewissermaßen selbst zahlen für den Abwehrkampf der Ukraine.
Heißt: Mit russischem Zentralbankvermögen, das wegen des Kriegs in Belgien eingefroren ist, sollen EU-Anleihen für 140 Milliarden Euro gekauft werden. Dieses Geld wiederum soll die EU dann in mehreren Tranchen als zinslose Kredite an die Ukraine geben.
In Regierungskreisen ist das vor dem Gipfel als "Gamechanger" gepriesen worden. Endlich eine langfristige Finanzierung für zwei, drei Jahre. Besonders jetzt, wo Donald Trump kein Geld mehr überweist. Netter Nebeneffekt: Deutschland würde als reicher EU-Staat am Ende nicht selbst auf dem Großteil der Ukraine-Kosten sitzenbleiben. Die meisten anderen Staaten, so die Befürchtung, würden kaum etwas lockermachen oder lockermachen können.
Bart De Wever und andere haben jedoch nach wie vor Bedenken. Der belgische Premier macht das in der Runde wohl erneut sehr deutlich. Er hat Angst, dass am Ende vor allem sein Land leidet, möglicherweise verklagt wird.
Schon vor einigen Tagen hatte De Wever gesagt: "Putins Geld nehmen und die Risiken bei uns lassen – das wird nicht geschehen, lassen Sie mich da sehr klar sein." Auch Luxemburgs Regierungschef Luc Frieden sah vor dem Gipfel noch "eine ganze Reihe von Fragen". Und auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mahnte, internationales Recht müsse eingehalten werden.
"Auf Russisch nennen wir das einfach Diebstahl"
Durch das Konstrukt mit dem Darlehen soll eigentlich vermieden werden, dass das Geld Russland schlicht weggenommen, Russland also enteignet wird. Das will auch Deutschland nicht, weil dann andere Anleger aus Europa verschreckt werden könnten.
Um das zu vermeiden, sollen die EU-Staaten für die ganze Operation anteilig bürgen. Deutschland etwa mit 30 bis 40 Milliarden Euro. Langfristig soll dann Russland zahlen, so zumindest der Plan. Mit Reparationen, die Putin bei Kriegsende an die Ukraine leisten soll.
Doch ob das alles rechtlich wirklich funktioniert, daran gibt es Zweifel. Nicht nur bei Bart De Wever. Und es gibt Sorgen vor der Vergeltung Russlands, die Putin natürlich schon angekündigt hat. Mal wieder. "Auf Russisch nennen wir das einfach Diebstahl", sagte sein Sprecher.
Die Juristen sollen also erst mal weiter prüfen. Und die Chefs werden weiter sprechen müssen, um dann irgendwann zu entscheiden, möglichst schnell. Vielleicht schon Ende des Monats. Da treffen sie sich alle schon wieder, auf dem nächsten EU-Gipfel.
- Reise mit Bundeskanzler Friedrich Merz am 1. und 2. Oktober 2025 zum EU-Gipfel in Kopenhagen