Ja, sie hat nur damalige Positionen erklärt

Über eines sind sich alle einig: Der russische Präsident Wladimir Putin trägt die Schuld am Ukraine-Krieg, nicht etwa Polen oder die baltischen Staaten. Und dass Letztere eine Mitschuld tragen, hat Altkanzlerin Merkel auch nicht behauptet. Einzig und allein der Kremlchef ist für sie schuld am Krieg. Ihre moralische Haltung hatte die Altkanzlerin in der Vergangenheit oft genug deutlich gemacht.

Warum ist der Aufschrei so groß? Weil man ihr das Wort im Mund umgedreht und aus ihrer zusammengefassten Darstellung dessen, was vor dem Ausbruch des Angriffskriegs geschah, einen konfrontativen Vorwurf gesponnen hat.

Merkel hatte in dem Interview dargelegt, welche Akteure vor dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs mit welchen Prämissen gehandelt haben. Es habe an Kommunikation und Geschlossenheit gefehlt, erklärte sie. Was daraus folgt, ist pure Interpretation.

Sie sagte: "Wir werden heute nicht mehr klären können, was gewesen wäre, wenn." Aber was gelesen wird, ist: Hätten Polen und das Baltikum ihr zugestimmt, wäre der Krieg nicht ausgebrochen. Und darin liegt der Fehler. Diese Worte hätte Merkel sicherlich nicht gewählt.

Was Merkel in dem Interview, das inzwischen fast eine halbe Million Aufrufe auf YouTube zählt, versucht, ist eine Erklärung damaliger Verhältnisse und Positionen. Zwar ist es ein Drahtseilakt, sich in der inzwischen fragilen Lage Europas zur Rolle Polens und der baltischen Staaten im Ukraine-Krieg zu äußern. Aber ihr auf dieser Grundlage anzudichten, sie gebe den Ländern eine Mitschuld, ist böswillig.