Kampagnen aus Russland Kreml macht Merz zum Teufel und Deutsche zu Nazis

Von Lars Wienand Aktualisiert am 26.10.2025 - 13:54 Uhr

Diffamierung: Kanzler Merz wird vom russichen Außenminister Lawrow ebenso verteufelt wie von Bot-Acccounts.

Der Kreml versucht immer stärker den Eindruck zu erwecken, dass Deutschland an Nazi-Zeiten und Großmacht-Vorstellungen anknüpfen will. In Kampagnen mit Fake-Videos nimmt das absurde Züge an und Merz wird zum Hitler und Satan.

Es wären weit vorausschauende Pläne für einen Mann, der in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden ist und vor 51 Jahren mit seiner Frau und einem befreundeten Paar und dem Song "Waterloo" eine Weltkarriere startete. "2030", sagt Björn Ulvaeus, Urheber der meisten Welthits von "Abba", in einem Video, "haben wir vor, auf Comeback-Tour zu gehen." Aber eher nicht nach Deutschland, erklärt er – wegen Friedrich Merz. Und dann sagt die KI-generierte Stimme: "Wenn wir sehen, wie er einen Krieg mit einem Land vorbereitet, das genug Waffen hat, um zehn Länder wie Deutschland zu zerstören ..."

Das Video, in dem Ulvaeus mit den Aussagen zu sehen ist, erschien am 9. September auf X und wurde dort nach einer knapp sechsstelligen Aufrufzahl gelöscht. Die Szenen stammen eigentlich aus einem Video vom November 2024. Da erschien es im offiziellen TikTok-Kanal von "Abba Voyage", einem Spektakel in London, wo Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid als virtuelle "Abbatare" singen. Die veränderte Version auf X ist Teil der russischen "Matryoshka"-Desinformationskampagne mit nachgemachten Videos, die von Bot-Accounts ins Netz gestellt werden.

Es ist ein besonders abwegiges Beispiel, wie Russland die deutsche Regierung darstellt: Aggressive Kriegstreiber, die die Niederlage des NS-Staates gegen die Sowjetunion und die Westallliierten korrigieren wollen und Deutschland auf neue Eroberungen im Osten schicken. Die gegen ein übermächtiges Russland jedoch vernichtend verlieren werden.

Versuch der Rechtfertigung des Ukraine-Überfalls

In anderen Videos werden prominente Kinderbuchautorinnen aus England genutzt, um mit einem erfundenen Text Merz als neuen Hitler darzustellen. Auf Bildern ist der Kanzler mit Hakenkreuz oder mit Teufelhörnern zu sehen. Doch nicht nur im Schatten wird mit Bots und Fakes gearbeitet. Auch das offizielle Moskau strickt an der Erzählung von Deutschland auf dem Weg zu einem aggressiven "Vierten Reich" mit. Russland kehrt um, wer Aggressor ist.

Bereits im Mai hatte das Projekt "EUvsDisinfo" des Europäischen Auswärtigen Dienstes der EU für strategische Kommunikation das Phänomen aufgegriffen: Die Behauptung, das neue "Nazi-Deutschland" träume von einer "antirussischen Revanche", sei "Teil einer Desinformationskampagne, die darauf abzielt, Russlands ungerechtfertigte militärische Invasion in der Ukraine zu rechtfertigen".