Europa als wirtschaftlich starke "Friedensmacht": Friedrich Merz hat skizziert, wie er sich die EU vorstellt. Fünf Erkenntnisse aus seiner Regierungserklärung.

Friedrich Merz spricht sich erst mal Mut zu. Und nicht nur sich selbst, sondern der Politik im Allgemeinen. Vielleicht gar keine schlechte Idee nach den wilden Tagen, Wochen und Monaten dieser Bundesregierung.

"Politisches Handeln macht einen Unterschied in dieser Welt", sagt Merz. "Zum Guten und zum Schlechten." Als der Bundeskanzler das an diesem Donnerstagmorgen sagt, steht er gerade im Bundestag am Rednerpult und hält seine Regierungserklärung zum Europäischen Rat, zu dem er Ende nächster Woche fährt. Es ist seine optimistische Schlussfolgerung aus dem unterzeichneten Gaza-Friedensplan vom Montag.

Friedrich Merz münzt seine Freude über die politischen Fortschritte in Nahost um in einen Auftrag – an sich selbst, aber vor allem auch an die anderen Staats- und Regierungschefs der EU, die er am 23. und 24. Oktober in Brüssel treffen wird. Er sagt: "Europa muss seine Möglichkeiten entschlossener und geschlossener nutzen und muss seine Macht zum Einsatz bringen, um die Welt zum Besseren zu gestalten."

Nur wie genau? Und wie nicht? Um das zu beurteilen, ist nicht nur interessant, was Friedrich Merz in seiner Rede sagt – sondern auch, was er nicht sagt. Fünf Erkenntnisse und zwei Leerstellen:

1. Europa als wirtschaftlich starke "Friedensmacht"

Für Friedrich Merz ist und bleibt die Europäische Union eine "Friedensmacht", das betont der Bundeskanzler ganz zu Beginn. Und erklärt, dass er die Betonung auf die zweite Hälfte des Wortes lege: auf die Macht also.

"Frieden in Freiheit gelingt nur, wo er unterlegt ist mit Stärke", sagt Merz. "Mit wirtschaftlicher Stärke, mit politischer Stärke und Entschlossenheit und auch mit militärischer Stärke." In dieser rauer werdenden und gewordenen Welt gelte: "Nur Stärke bewahrt Frieden. Und Schwäche bringt den Frieden ins Wanken."

Jedes europäische Land sei wirtschaftlich und politisch zu klein, um das Weltgeschehen wirklich mitzubestimmen. Aber im Verbund habe man alle Möglichkeiten, die Entwicklung der Welt zum Besseren mitzugestalten. Friedrich Merz will dafür "Führungsverantwortung in Europa übernehmen". Denn: "Deutschland geht es nur gut, wenn es Europa gutgeht. Und Europa kann nur stark sein, wenn das große Land in seiner Mitte stark ist."