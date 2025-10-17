t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandAußenpolitik

Israel: Merz distanziert sich von Merkels "Staatsräson"

Verhältnis zu Israel
Merz distanziert sich vom Begriff der "Staatsräson"

Von afp
17.10.2025 - 17:27 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0837358347Vergrößern des Bildes
Kanzler Friedrich Merz (CDU): "Ich habe mich mit diesem Begriff immer schwergetan, weil er in all seinen Konsequenzen nie ausbuchstabiert worden ist". (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)
News folgen

Altkanzlerin Merkel prägte den Satz, die Sicherheit Israels sei Teil der deutschen Staatsräson. Ihr Nachfolger sagt, er habe sich immer schwergetan mit dem Begriff.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich vom Begriff der Staatsräson im Zusammenhang mit Israel distanziert. "Ich habe mich mit diesem Begriff immer schwergetan, weil er in all seinen Konsequenzen nie ausbuchstabiert worden ist", sagte Merz im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Seine Haltung zu Israel habe sich aber "trotzdem nicht verändert".

"Es gibt diesen besonderen Wesenskern in den Beziehungen zum Staat Israel", sagte Merz. "Und dazu gehört, dass Israels Sicherheit immer auch ein wichtiger Teil der deutschen Außenpolitik war, ist und bleibt." Jede Bundesregierung müsse "im Lichte der Lage im Nahen Osten neu bewerten, wie wir dieser Verantwortung für Israels Sicherheit am besten gerecht werden können".

Merz bekräftigt Freundschaft zu Israel

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte im Jahr 2008 die "besondere historische Verantwortung" Deutschlands für die Sicherheit Israels als "Teil der Staatsräson" Deutschlands bezeichnet. Merz hatte den Begriff zu Beginn seiner Amtszeit im Mai und Juni mehrfach noch benutzt.

Deutschland sei wahrscheinlich das einzige europäische Land, das sowohl mit der israelischen Regierung als auch mit den arabischen Staaten in einem sehr guten Einvernehmen arbeiten könne, sagte Merz nun laut "FAS". "Dabei ist stets klar, dass wir kein neutraler Vermittler sind, sondern fest an der Seite Israels stehen."

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Pro & Kontra|Äußerungen der Altkanzlerin
Das ist böswillig
Von David Schafbuch, Nilofar Breuer

Themen

Politiker von A bis Z

Deutsche Bundespolitik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom