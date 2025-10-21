Merz: "War nicht so, wie sich Selenskyj das gewünscht hat"

Die Europäer geben sich inzwischen auch öffentlich immer seltener noch Illusionen hin. Als Friedrich Merz am Samstag bei einem Bürgerdialog im Sauerland redete, erzählte er davon, wie er mit Selenskyj am Vorabend über dessen Treffen mit Trump telefoniert hat. "Der Besuch war nicht so, wie sich Selenskyj das gewünscht hat. Das darf ich, glaube ich, hier auch sagen." Umso mehr müsse Europa helfen, weil der Krieg nur beendet werden könne, wenn die Ukraine stark sei.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas kritisierte am Montag, es sei "nicht der richtige Weg, Druck auf das Opfer, die Ukraine, auszuüben". Wen sie meinte, musste sie gar nicht dazu sagen: Trump natürlich. "Wir dürfen nicht vergessen, dass Russland hier der Aggressor ist und die Ukraine das Opfer." Man sehe Trumps Bemühungen, Frieden zu bringen. "Aber wir sehen nicht, dass Russland wirklich Frieden will. Russland versteht nur Stärke und verhandelt nur, wenn es wirklich dazu gezwungen ist."

Der deutsche Vertreter in Brüssel, Europa-Staatsminister Gunther Krichbaum von der CDU, kritisierte das geplante Trump-Putin-Treffen explizit: "Es kann Gespräche nur mit der Ukraine geben, aber nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg." Alles andere sei "Postkolonialismus".

Treffen in der EU – ausgerechnet bei Orbán

Um ein Desaster in Budapest zu verhindern, wollen die Europäer zum einen versuchen, dem Gastgeber, Ungarns Premier Viktor Orbán, die europäische Position einzubläuen. Beim EU-Rat soll ein "Meinungsbild" zum Treffen erstellt werden, das auch Orbán "nicht entgehen" werde, sagte ein deutscher Regierungsvertreter. Man gehe davon aus, dass Orbán seine EU-Kollegen auch über den "Stand der Vorbereitungen" informieren werde.

Kleines Problem dabei: Viktor Orbán ist eben ein Putin-Freund. So richtig sitzt die EU also auch diesmal nicht mit am Tisch. Friedrich Merz und die Europäer werden deshalb auch versuchen, vor dem Budapester Treffen noch einmal direkt mit Trump zu sprechen. Nur hat das eben schon beim Alaska-Gipfel nicht viel geholfen.

Deshalb wollen sie beim EU-Gipfel den Druck auf Putin erhöhen. Schon bei seiner Regierungserklärung am vergangenen Donnerstag im Bundestag sagte Merz: "Putin muss erkennen, dass dieser Krieg ihn teurer zu stehen kommt als ein verhandelter Frieden."