Trumps Zorn trifft erstmals Putin

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump verhängt erstmals Sanktionen gegen Russland. Ob die Ukraine und Europa aufatmen können, bleibt aber fraglich. Denn Trumps Ungeduld macht ihn unberechenbar, und auch in der EU bleibt es kompliziert.

Als Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagmorgen beim EU-Rat in Brüssel über den roten Teppich geht, ist seine Miene ernst wie immer. Kein Wunder: Russland fliegt die zweite Nacht hintereinander schwere Drohnenangriffe auf Kiew. Putins Krieg geht unvermindert weiter.

In anderer Hinsicht aber hätten die letzten Stunden schlechter laufen können für die Ukraine. Nicht nur hat die EU endlich ihr 19. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen; auch die USA verhängen Sanktionen gegen die Ölwirtschaft. "Darauf haben wir gewartet", sagt Selenskyj. "Gott sei Dank funktioniert es."

Es ist das erste Mal in seiner Amtszeit, dass Donald Trump Russland direkt sanktioniert. Ein Hoffnungsschimmer nach Monaten, in denen Selenskyj und die Europäer fast verzweifelten am ewigen Hin und Her des US-Präsidenten. Für Euphorie aber, auch das lässt Selenskyj durchblicken, ist es natürlich zu früh. Das liegt nicht nur an Trump, sondern auch an den komplizierten Diskussionen in Europa.

Trumps Ungeduld wächst

Trumps Ungeduld in der Ukraine-Frage ist seit Tagen nicht mehr zu übersehen. Sein Versprechen, diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden sogar noch vor Amtsantritt beenden zu können, ist seit bald einem Jahr überfällig. Der amerikanische Präsident zeigte sich am Mittwoch einmal mehr frustriert von Russlands Präsident Putin. "Jedes Mal, wenn ich mit Wladimir spreche, sind es gute Gespräche, aber sie führen nirgendwo hin", sagte Trump.

Die Sanktionen gegen Russland kommen, nachdem Trump überraschend das groß angekündigte Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Budapest abgesagt hatte. Die Vorstellungen des Kremls und des Weißen Hauses sollen so weit auseinandergelegen haben, dass nun nicht einmal das geplante Vorab-Treffen der beiden Außenminister Sergej Lawrow und Marco Rubio stattfindet.

Sanktionen gegen Russland: Trump redet sich um Kopf und Kragen

Trotzdem sind die neuen US-Sanktionen längst keine einseitige Wende gegen Russland. Schon vergangene Woche hatte der ukrainische Präsident in Washington einmal mehr zu spüren bekommen, wie sehr die US-Regierung auch Druck gegen ihn aufbaut.

Medien berichteten übereinstimmend, dass Trump bei dem Treffen im Weißen Haus Wolodymyr Selenskyj gedrängt hatte, weite Gebiete an Russland abzutreten, um einen Waffenstillstand mit Putin zu ermöglichen. Die Gemüter sollen sich erhitzt haben. Genervt wischte Trump demnach Landkarten mit den Frontverläufen beiseite.

Der Effekt der Sanktionen ist unklar