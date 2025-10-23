US-Sanktionen gegen Russland Trumps Zorn trifft erstmals Putin
Donald Trump verhängt erstmals Sanktionen gegen Russland. Ob die Ukraine und Europa aufatmen können, bleibt aber fraglich. Denn Trumps Ungeduld macht ihn unberechenbar, und auch in der EU bleibt es kompliziert.
Als Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagmorgen beim EU-Rat in Brüssel über den roten Teppich geht, ist seine Miene ernst wie immer. Kein Wunder: Russland fliegt die zweite Nacht hintereinander schwere Drohnenangriffe auf Kiew. Putins Krieg geht unvermindert weiter.
In anderer Hinsicht aber hätten die letzten Stunden schlechter laufen können für die Ukraine. Nicht nur hat die EU endlich ihr 19. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen; auch die USA verhängen Sanktionen gegen die Ölwirtschaft. "Darauf haben wir gewartet", sagt Selenskyj. "Gott sei Dank funktioniert es."
Es ist das erste Mal in seiner Amtszeit, dass Donald Trump Russland direkt sanktioniert. Ein Hoffnungsschimmer nach Monaten, in denen Selenskyj und die Europäer fast verzweifelten am ewigen Hin und Her des US-Präsidenten. Für Euphorie aber, auch das lässt Selenskyj durchblicken, ist es natürlich zu früh. Das liegt nicht nur an Trump, sondern auch an den komplizierten Diskussionen in Europa.
Trumps Ungeduld wächst
Trumps Ungeduld in der Ukraine-Frage ist seit Tagen nicht mehr zu übersehen. Sein Versprechen, diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden sogar noch vor Amtsantritt beenden zu können, ist seit bald einem Jahr überfällig. Der amerikanische Präsident zeigte sich am Mittwoch einmal mehr frustriert von Russlands Präsident Putin. "Jedes Mal, wenn ich mit Wladimir spreche, sind es gute Gespräche, aber sie führen nirgendwo hin", sagte Trump.
Die Sanktionen gegen Russland kommen, nachdem Trump überraschend das groß angekündigte Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Budapest abgesagt hatte. Die Vorstellungen des Kremls und des Weißen Hauses sollen so weit auseinandergelegen haben, dass nun nicht einmal das geplante Vorab-Treffen der beiden Außenminister Sergej Lawrow und Marco Rubio stattfindet.
Trotzdem sind die neuen US-Sanktionen längst keine einseitige Wende gegen Russland. Schon vergangene Woche hatte der ukrainische Präsident in Washington einmal mehr zu spüren bekommen, wie sehr die US-Regierung auch Druck gegen ihn aufbaut.
Medien berichteten übereinstimmend, dass Trump bei dem Treffen im Weißen Haus Wolodymyr Selenskyj gedrängt hatte, weite Gebiete an Russland abzutreten, um einen Waffenstillstand mit Putin zu ermöglichen. Die Gemüter sollen sich erhitzt haben. Genervt wischte Trump demnach Landkarten mit den Frontverläufen beiseite.
Der Effekt der Sanktionen ist unklar
Um nun überhaupt in die Nähe eines Waffenstillstandes zu kommen, hat man sich im Weißen Haus offenkundig dazu entschieden, Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen. Die neuen Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil bezeichnete das Weiße Haus als "gewaltig". Trumps Finanzminister Scott Bessent nannte sie einen Schlag gegen "die Kriegsmaschine des Kremls". Doch ob die Maßnahmen die gewünschte Wirkung entfalten können, ist unklar.
Die Sanktionen sollen zum einen Vermögenswerte der russischen Ölkonzerne in den USA einfrieren. Zum anderen drohen die Amerikaner mit sogenannten Sekundärsanktionen gegen Banken in Ländern wie China, Indien oder der Türkei, die weiterhin Geschäfte mit Russland machen. China hat bereits Widerstand angekündigt. Wie sehr die Sanktionen greifen, hängt nun vor allem davon ab, ob die Trump-Regierung die möglichen Folgen für die eigene Wirtschaft zu tragen bereit ist.
Schon kurz nach der Ankündigung stiegen die Ölpreise weltweit spürbar um rund vier Prozent. Ein anhaltender Preisanstieg könnte die Inflation in den USA erneut anheizen. Genau diese Furcht hatte die Biden-Regierung einst jahrelang zögern lassen, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Für Trump könnte sich das Problem nun, zusammen mit den Preisfolgen seiner radikalen Zollpolitik, weiter verschärfen. Er steht vor dem Dilemma, Putin bestrafen zu wollen, ohne der eigenen Bevölkerung zu schaden und damit sein Ansehen zu gefährden.
Eine willkommene Überraschung für Merz
Die schwarz-rote Koalition in Deutschland ist trotzdem erst einmal froh. "Putin hat Trump erneut unterschätzt", sagt der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, t-online. "Wenn der Kreml den Krieg nicht mehr finanzieren kann, steigen die Chancen auf echten Frieden. Darauf müssen alle unsere Bemühungen ausgerichtet werden."
Trump agiere "bemerkenswert ehrlich und offen", was Putin mit seinen Drohungen, Lügen und hybrider Kriegsführung "völlig fremd" sei, sagt Hardt. "Dabei gab es schon beim letzten Mal, als Trumps Angebote auf Ablehnung stießen, Sanktionen gegen russisches Öl, indirekt über Strafzölle für Indien." Nun ziele Trump "aufs Herz der russischen Ölwirtschaft" und leiste damit "dem Frieden einen wichtigen Dienst". Mit dem 19. Sanktionspaket der EU, sagte Hardt, ergänzten sich die USA und die EU perfekt.
Das sehen sie auch in der Bundesregierung so. Trumps Entscheidung sei "sehr wichtig" und passe "perfekt" zu den Entscheidungen in Brüssel, sagt ein Regierungsvertreter t-online. "Offenbar hat die US-Regierung das sehr spontan entschieden, wobei wir ja seit Monaten die Debatte mit ihnen führen." Eine willkommene Überraschung also.
Tomahawks gibt es erst mal nicht
Allein mit Sanktionen wird es aber nicht getan sein. Das macht auch Wolodymyr Selenskyj deutlich, als er am Morgen vor dem EU-Gipfel in die Mikrofone der Reporter spricht. "Wir müssen Putin unter Druck setzen, den Krieg zu beenden", sagt Selenskyj. Das bedeute Sanktionspakete, aber auch Luftverteidigung, weitreichende Waffen und finanzielle Unterstützung.
Donald Trump hatte in den vergangenen Wochen mehrfach angedeutet, möglicherweise Tomahawk-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Entsprechend hoch waren die Hoffnungen für Trumps Treffen mit Selenskyj im Weißen Haus. Mit Tomahawks ging der ukrainische Präsident dann aber nicht nach Hause.
Als Selenskyj in Brüssel nach seinem Treffen mit Trump gefragt wird, kommt er selbst auf die Tomahawks zu sprechen. Er könne nicht über Details sprechen, sagt Selenskyj. "Ich hoffe, diese Entscheidung kommt." Es sei wie mit den US-Sanktionen: "Sie waren unvorstellbar." Aber jetzt gebe es sie. "Und deswegen glaube ich, dass es mit den weitreichenden Waffen in der Zukunft das Gleiche sein wird."
Etwas scheint sich schon jetzt zu bewegen: Einem Bericht des "Wall Street Journals" zufolge soll sich die US-Regierung zu einer Art stillen Freigabe westlicher Langstreckenraketen vom britischen Typ Storm Shadow bereiterklärt haben. Ukrainische Angriffe tief in russisches Territorium wären dann möglich, wenngleich diese nicht so weit reichen würden wie mit amerikanischen Tomahawks. Trump dementierte zwar, dass die USA "irgendetwas mit diesen Raketen zu tun" hätten. Die für die Zielerfassung notwendigen US-Geheimdienstinformationen sollen laut dem Bericht aber ab sofort kein Hindernis mehr sein.
Die langfristige Finanzierung bleibt kompliziert
Ebenso kompliziert wie die Fragen nach der Wirksamkeit der Sanktionen und den weitreichenden Waffen gestaltet sich die Frage nach einer langfristigen Finanzierung der Ukraine. Trump sagt seit Monaten bei jeder Gelegenheit, dass die USA der Ukraine kein Geld mehr geben. In Europa sind die Kassen vieler Länder leer, was besonders in Deutschland die Sorge wachsen lässt, künftig die Hauptlast tragen zu müssen.
Bundeskanzler Friedrich Merz setzt sich auch deshalb dafür ein, das eingefrorene russische Zentralbankvermögen zu mobilisieren. Mit einem komplizierten Darlehenskonstrukt sollen der Ukraine 140 Milliarden Euro für die nächsten zwei, drei Jahre bereitgestellt werden. Noch vor wenigen Tagen hieß es in Regierungskreisen, man sei optimistisch, dass der EU-Rat die "politische Entscheidung" zu den sogenannten frozen assets treffe, auch wenn es "noch eine ganze Reihe offener technischer Fragen" gebe.
Doch am Donnerstagmorgen stellt sich einmal mehr der belgische Regierungschef Bart De Wever quer. Belgien beherbergt das Vermögen beim Finanzdienstleister Euroclear und hat Sorge, von Russland vor einem Schiedsgericht verklagt zu werden. Für ihn sind diese "technischen Fragen" essenziell.
De Wever fordert am Morgen in Brüssel, dass sowohl die Ausfallrisiken als auch die finanziellen Folgen möglicher Reaktionen aus Russland auf alle EU-Länder verteilt werden. Außerdem sollen alle EU-Länder, in denen russische Vermögenswerte angelegt sind, dies offenlegen. Eine Einigung beim EU-Rat? "Ich wäre überrascht, wenn wir das heute hinkriegen", sagt De Wever. "Aber Wunder hat es früher schon gegeben."
Und so klingt auch Friedrich Merz an diesem Donnerstag wieder etwas zurückhaltender. Es gebe "ein paar ernstzunehmende Einwendungen, über die wir sprechen müssen", sagt er. Von einer "konkreten Entscheidung", wie noch vor drei Wochen in Kopenhagen, spricht er nicht mehr. Er gehe aber davon aus, dass man "einen Schritt weiterkommen" werde. Die Unterstützung der Ukraine – sie wird diesseits und jenseits des Atlantiks kompliziert bleiben.
