Schottische Militärbasis Mit diesem Flugzeug will Deutschland "russische U-Boote jagen"

Von dpa Aktualisiert am 24.10.2025 - 00:14 Uhr

Eine Poseidon P-8 der deutschen Marine. (Quelle: Bundeswehr/Boeing)

Deutschland und Großbritannien wollen strategisch wichtige Seegebiete besser sichern. Dabei geht es auch um russische Schiffe.

Deutschland und Großbritannien haben vereinbart, den Schutz wichtiger Seegebiete im Nordatlantik und in der Nordsee zu verstärken. Dazu sollen deutsche Seefernaufklärer vom Typ P-8 Poseidon künftig auch von der schottischen Militärbasis Lossiemouth aus starten. Die Flugzeuge sind für den Einsatz gegen U-Boote entwickelt worden.

Die Maschinen sollen außerdem dazu beitragen, die Infrastruktur zur Energieversorgung und zur Datenübertragung vor Angriffen zu schützen. Das erklärten Verteidigungsminister Boris Pistorius und sein britischer Amtskollege John Healey auf dem Fliegerhorst im Nordosten Schottlands. Ziel sei eine engere militärische Zusammenarbeit beider Länder in strategisch bedeutenden Regionen.

Mit dem Einsatz der P-8 Poseidon will Deutschland seine Präsenz im Nordatlantik ausbauen. Großbritannien verfügt bereits über mehrere Maschinen dieses Typs, die regelmäßig im Einsatz sind. Beide Länder wollen ihre Fähigkeiten in der U-Boot-Abwehr künftig besser abstimmen.

"Gemeinsam bestätigen wir, dass in der Zukunft britische und deutsche Mannschaften auf P-8 gemeinsam russische U-Boote jagen werden. Und sie werden Seite an Seite von Lossiemouth aus operieren, um die europäische Sicherheit und die Nato zu schützen", sagte Healey.

Eine neue Ära der Bedrohung erfordere eine neue Ära der Verteidigung. Healeay sagte: "Wir trainieren heute zusammen, um zu wissen, dass wir, wenn nötig, morgen zusammen kämpfen können." Begonnen werde auch eine neue Partnerschaft in der Cyberabwehr, "um unsere Netzwerke gegen tägliche Attacken und Aggressionen zu schützen".

Pistorius startete gemeinsam mit Healey zu einem Flug mit einer britischen Poseidon-Maschine. Er zeigte sich beeindruckt von den Fähigkeiten, die mit dem Spezialflugzeug geboten werden.

Poseidon kann mehrere Aufgaben übernehmen

"Wir reden über russische Atom-U-Boote, die über den Pol in den Nordatlantik vorstoßen, regelmäßig in internationalen Gewässern ihre Wege suchen und finden. Und es geht darum, zu wissen, wo sie sind und was sie tun", sagte Pistorius. "Und es geht dabei auch um kritische Infrastruktur und um das Aufspüren verdächtiger Schiffe." Zuletzt hatten sich Fälle gehäuft, bei denen Unterseeleitungen beschädigt und möglicherweise absichtlich sabotiert wurden.

Die Flugzeuge haben komplizierte Elektronik an Bord. Sie können Sonarbojen abwerfen, aber auch die Wasseroberfläche und Schiffsbewegungen überwachen. In Seenotlagen können sie als Rettungsflugzeuge eingesetzt werden und an Bord mitgeführtes Hilfsmaterial für Schiffbrüchige abwerfen.

Deutschland werde in den kommenden Monaten acht dieser Aufklärungsflugzeuge vom US-Hersteller Boeing erhalten, sagte Pistorius. Die Zusammenarbeit auf dem Luftwaffenstützpunkt Lossiemouth werde helfen, die Reichweite der Flugzeuge erheblich zu erhöhen.