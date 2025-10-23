Macron widerspricht Bundeskanzler Merz verkündet Einigung zu früh

24.10.2025

Bundeskanzler Friedrich Merz beim EU-Gipfel in Brüssel. Er verkündete eine Einigung beim Mercosur-Abkommen. (Quelle: Yves Herman)

Beim EU-Gipfel spricht Friedrich Merz von einer Einigung beim Freihandelsabkommen mit Ländern in Südamerika. Doch Frankreichs Staatschef Macron sieht das anders.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat offenbar beim EU-Gipfel in Brüssel voreilig eine Einigung beim Mercosur-Handelsabkommen mit Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay verkündet. "Der Weg ist frei für Mercosur", sagte Merz nach den Gipfelberatungen. Es habe eine Abstimmung dazu gegeben, am Tag nach dem nächsten EU-Gipfel im Dezember könne der Vertrag nun ratifiziert werden. Doch andere Teilnehmer sehen keineswegs eine Einigung.

"Die Staats- und Regierungschefs haben die ständigen Vertreter autorisiert, die endgültige Fassung am 19. Dezember zu unterzeichnen", sagte Merz. Zwar müsse auch das EU-Parlament noch zustimmen, aber von den Mitgliedstaaten gebe es "keine Vorbehalte mehr. Das ist erledigt. Das ist durch".

Macron: Finale Arbeiten laufen noch

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron widersprach dem Bundeskanzler. Er wies darauf hin, dass die finalen Arbeiten an dem Abkommen noch liefen. So ist eine von der EU-Kommission vorgeschlagenen Schutzregelung für Landwirte noch strittig. Sie sieht höhere Zölle für den Fall vor, dass die Einfuhren aus den Mercosur-Staaten stark steigen und in der EU die Preise drücken.

EU-Ratspräsident António Costa stellte später klar, er habe lediglich die Staats- und Regierungschefs gebeten, mit ihren Botschaftern zu sprechen, um die technischen Probleme mit den Übersetzungen zu lösen, damit das Abkommen rechtzeitig unterzeichnet werden könne. "Aber das war es. Wir haben darüber nicht diskutiert. Wir haben keine Entscheidungen getroffen."

Der österreichische Kanzler Christian Stocker sagte sehr klar, dass er dem Abkommen aktuell gar nicht zustimmen könne. "Wenn abgestimmt wird bei der derzeitigen Lage, werde ich gar nicht anders können als mit Nein zu stimmen, weil ich an einen Parlamentsbeschluss gebunden bin", erklärte er.

EU-Diplomaten zufolge handelt es sich bei der von Merz angesprochenen Autorisierung der Unterzeichnung lediglich um einen formellen Schritt, um die Ratifizierung zu ermöglichen. Eine finale Einigung der Mitgliedstaaten, dies tatsächlich zu tun, stehe jedoch weiterhin aus.

Abkommen seit 25 Jahren in der Diskussion

Um das Freihandelsabkommen der EU mit den südamerikanischen Ländern wird bereits seit über 25 Jahren gerungen. Seit einigen Jahren sind die Verhandlungen abgeschlossen, das Abkommen ist aber noch nicht ratifiziert. Aus einer Reihe von Mitgliedstaaten, vor allem aus Frankreich, kommt weiterhin laute Kritik an dem Vertrag. Die Bundesregierung und die deutsche Industrie drängen hingegen auf die Beschlussfassung.

Die EU-Kommission hatte Anfang September den von Juristen überprüften Text verabschiedet und den 27 Mitgliedsländern vorgelegt. Für die Ratifizierung braucht es eine Mehrheit unter allen Mitgliedsstaaten und auch das Europäische Parlament muss den Text ratifizieren.