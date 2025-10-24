Zeigt Peking die kalte Schulter? Wadephul sagt China-Reise kurzfristig ab

Außenminister Johann Wadephul auf dem Weg zum Regierungsflieger: Seine geplante China-Reise findet erst einmal nicht statt.

Eigentlich wollte Außenminister Johann Wadephul kommende Woche nach China reisen – doch daraus wird erst einmal nichts. Das ist der Grund.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) verschiebt seine eigentlich für Montag und Dienstag geplante China-Reise. Die chinesische Seite habe außer einem Termin des Ministers bei seinem Kollegen Wang Yi keine hinreichenden weiteren Termine bestätigt, begründete eine Sprecherin des Auswärtigen Amts die Verschiebung.

Es gebe eigentlich eine Reihe von Themen, über die Berlin mit der chinesischen Seite sprechen wolle, sagte die Sprecherin. "Handelsbeschränkungen vor allem in den Bereichen Seltene Erden und Halbleiter" bereiteten deutschen Unternehmen "große Sorgen". Außerdem spiele China eine entscheidende Rolle beim Erreichen eines gerechten und dauerhaften Friedens in der Ukraine. "Kein anderes Land hat so viel Einfluss auf Russland."

Berlin sei "weiter sehr daran interessiert, uns partnerschaftlich zur gesamten Themenpalette auszutauschen", betonte die Sprecherin. Sie fügte hinzu: "Wir bedauern sehr, dass es in den nächsten Tagen entgegen gemeinsamer Planungen kurzfristig dazu keine persönliche Gelegenheit geben wird."

Peking kritisierte die Bundesregierung

Zuvor hatte Peking die Haltung der Bundesregierung in der sogenannten Taiwan-Frage kritisiert. Die Wahrung des Status quo in der Region zu fordern, ohne dabei eine Unabhängigkeit Taiwans abzulehnen, komme einer Unterstützung "taiwanischer Unabhängigkeits-Aktivitäten" gleich, sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun. China fordere Deutschland auf, eine klare und entschiedene Haltung gegen jegliche Aktivitäten für eine Unabhängigkeit Taiwans einzunehmen und das Ein-China-Prinzip strikt einzuhalten.

Nach dem Ein-China-Prinzip erkennen die meisten Staaten nur die Volksrepublik China und nicht den unabhängig regierten Inselstaat Taiwan an. Peking betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums. Wadephul kritisiert China immer wieder für Drohungen, den Status quo in der Meerenge zwischen Taiwan und China einseitig verändern zu wollen, und dass Peking in der Region im Indopazifik immer aggressiver vorgehe.

Erster geplanter China-Besuch der neuen Bundesregierung

Wadephul wollte am Sonntag zu einer China-Reise aufbrechen. Er wäre der erste Minister der Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) gewesen, der das Land besucht.

Welche Themen zur Sprache kommen sollten, sagte Außenamtssprecher Guo nicht. Es sei natürlich, dass China und Deutschland in bestimmten Fragen unterschiedliche Standpunkte vertreten, sagte er. China hoffe aber, dass Deutschland der Volksrepublik gegenüber unvoreingenommen bleibe.