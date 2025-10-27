Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Eigentlich sollte Außenminister Johann Wadephul am Montag in Peking sein, doch die Reise musste abgesagt werden. Schon länger hat sich der Streit zwischen Deutschland und China zugespitzt – nun ist er eskaliert.

Es ist ein Streit, den weder Deutschland noch China aktuell gebrauchen kann. Die deutsche Wirtschaft steht unter Druck. Wladimir Putins Krieg in der Ukraine, der Verzicht auf billige Rohstoffe aus Russland, die US-Zölle von Donald Trump und eine schwächelnde Automobilwirtschaft trüben die Aussichten in der Bundesrepublik. Aber auch in China lösen vergleichsweise schwache Wachstumszahlen im dritten Quartal Sorgen bei der Führung von Xi Jinping aus.

Fest steht: China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner; die deutsche Wirtschaft ist abhängig von der Volksrepublik – besonders deutlich wird das derzeit beim Import von Seltenen Erden. China wiederum kann nicht auf die europäischen Exportmärkte verzichten. Dementsprechend schadet eine politische Eskalation beiden Seiten.

Trotzdem spitzt sich der deutsch-chinesische Konflikt immer weiter zu. In Berlin herrscht bereits Alarmstufe Rot, weil der deutsch-chinesische Konflikt zu einer weiteren großen Belastung für die deutsche Wirtschaft zu werden droht.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte am vergangenen Freitag kurzfristig seine eigentlich für Montag und Dienstag geplante China-Reise verschoben. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin begründete die Verschiebung damit, dass Peking außer einem Treffen mit Außenminister Wang Yi keine hinreichenden weiteren Termine bestätigt habe – ein diplomatischer Supergau. Denn Wadephul wollte in China auch mit anderen Vertretern der chinesischen Regierung zusammenkommen, nicht zuletzt um über wichtige Rohstoff- und Handelsfragen zu sprechen.

Seither ist die Bundesregierung um Schadensbegrenzung bemüht, aber einfach wird das nicht. Hinter einer nach außen hin freundlichen Fassade geriert sich China immer mehr als Großmacht. Deutschland droht nun zum Opfer dieser geopolitischen Muskelspiele zu werden. Wadephul gibt sich gesprächsbereit, aber die Ursachen für den gegenwärtigen Konflikt sitzen tief.

Streit spitzt sich zu

Der chinesischen Führung missfällt es, dass die Bundesregierung Chinas Außenpolitik kritisiert. Eigentlich wollte Wadephul schon im Spätsommer nach Peking reisen, heißt es im politischen Berlin. Schon zuvor sei sein Antrittsbesuch an der Terminfindung gescheitert. In Diplomatensprech bedeutet das: China hält die Bundesregierung hin, zeigte schon damals kein großes Interesse an einem Besuch des CDU-Politikers.