China-Reise abgesagt Der nächste Albtraum wird wahr
Eigentlich sollte Außenminister Johann Wadephul am Montag in Peking sein, doch die Reise musste abgesagt werden. Schon länger hat sich der Streit zwischen Deutschland und China zugespitzt – nun ist er eskaliert.
Es ist ein Streit, den weder Deutschland noch China aktuell gebrauchen kann. Die deutsche Wirtschaft steht unter Druck. Wladimir Putins Krieg in der Ukraine, der Verzicht auf billige Rohstoffe aus Russland, die US-Zölle von Donald Trump und eine schwächelnde Automobilwirtschaft trüben die Aussichten in der Bundesrepublik. Aber auch in China lösen vergleichsweise schwache Wachstumszahlen im dritten Quartal Sorgen bei der Führung von Xi Jinping aus.
Fest steht: China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner; die deutsche Wirtschaft ist abhängig von der Volksrepublik – besonders deutlich wird das derzeit beim Import von Seltenen Erden. China wiederum kann nicht auf die europäischen Exportmärkte verzichten. Dementsprechend schadet eine politische Eskalation beiden Seiten.
Trotzdem spitzt sich der deutsch-chinesische Konflikt immer weiter zu. In Berlin herrscht bereits Alarmstufe Rot, weil der deutsch-chinesische Konflikt zu einer weiteren großen Belastung für die deutsche Wirtschaft zu werden droht.
Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte am vergangenen Freitag kurzfristig seine eigentlich für Montag und Dienstag geplante China-Reise verschoben. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin begründete die Verschiebung damit, dass Peking außer einem Treffen mit Außenminister Wang Yi keine hinreichenden weiteren Termine bestätigt habe – ein diplomatischer Supergau. Denn Wadephul wollte in China auch mit anderen Vertretern der chinesischen Regierung zusammenkommen, nicht zuletzt um über wichtige Rohstoff- und Handelsfragen zu sprechen.
Seither ist die Bundesregierung um Schadensbegrenzung bemüht, aber einfach wird das nicht. Hinter einer nach außen hin freundlichen Fassade geriert sich China immer mehr als Großmacht. Deutschland droht nun zum Opfer dieser geopolitischen Muskelspiele zu werden. Wadephul gibt sich gesprächsbereit, aber die Ursachen für den gegenwärtigen Konflikt sitzen tief.
Streit spitzt sich zu
Der chinesischen Führung missfällt es, dass die Bundesregierung Chinas Außenpolitik kritisiert. Eigentlich wollte Wadephul schon im Spätsommer nach Peking reisen, heißt es im politischen Berlin. Schon zuvor sei sein Antrittsbesuch an der Terminfindung gescheitert. In Diplomatensprech bedeutet das: China hält die Bundesregierung hin, zeigte schon damals kein großes Interesse an einem Besuch des CDU-Politikers.
Peking möchte eine mögliche Eskalation wie bei der China-Reise der ehemaligen Außenministerin Annalena Baerbock im Jahr 2023 verhindern. Bei ihrem ersten Besuch in Peking gab es Streit auf offener Bühne, unter anderem bezüglich der Taiwan-Frage und des Ukraine-Kriegs. Baerbock betonte, dass eine gewaltsame Änderung des Status quo in Taiwan inakzeptabel sei. Die Grünen-Politikerin werde nicht mehr eingeladen, hieß es danach aus chinesischen Diplomatenkreisen.
Wadephul setzte Baerbocks China-Kurs fort. Mit dem zentralen Unterschied, dass unter dem jetzigen Außenminister die kritischen Töne mit dem Kanzleramt abgestimmt sind. Bei seinem Besuch in Japan warf Wadephul China vor, Konflikte zu schüren. "Ganz deutlich wird das durch Chinas Unterstützung für die russische Kriegsmaschinerie", erklärte er in Tokio. "Ohne sie wäre der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht möglich." In Indien sagte Wadephul mit Blick auf den Taiwan-Konflikt, dass die internationale regelbasierte Ordnung "auch vor China" verteidigt werden muss.
Noch deutlicher wurde der Außenminister erst kürzlich bei einer Veranstaltung im Japanisch-Deutschen Zentrum in Berlin. Laut dem Redemanuskript des Auswärtigen Amts sagte Wadephul dort über China: "Tatsächlich toleriert es Nordkoreas Sanktionsumgehungen. Tatsächlich ignoriert China das Seevölkerrecht im Südchinesischen Meer. Und: China unterstützt die russische Aggression gegen die Ukraine – auch um eigene hegemoniale Bestrebungen zu rechtfertigen."
In Peking sieht man all das naturgemäß anders. Zwar verstehen sich Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin als strategische Partner. China wolle Russland nicht verlieren lassen, um Chaos und politische Instabilität in der eigenen Nachbarschaft zu verhindern, betonen chinesische Vertreter regelmäßig in Hinterzimmern.
Zudem betonen chinesische Diplomaten immer wieder, dass die Volksrepublik Russland nicht mit Waffen unterstützen würde. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass China russische Rohstoffe kauft und Halbleiter liefert, die Putins Kriegsführung ermöglichen. In der Taiwan-Frage bleibt Peking darüber hinaus kompromisslos. China betrachtet die Inselrepublik als eigenes Territorium.
Eklat im Vorfeld der Reise
Diese Positionen und die daraus entstehenden Konflikte zwischen Deutschland und China gibt es schon länger. Jedoch gelang es Berlin und Peking meist, politische Uneinigkeiten zu überspielen, damit die wirtschaftlichen Beziehungen keinen Schaden nehmen. Es stand schon unter der Ampel-Regierung ein strategischer Zweiklang: Deutschland möchte sich unabhängiger von China machen und gleichzeitig gegenüber Peking die Hand ausgestreckt lassen. Diese Strategie gelangt nun an ihre Grenzen.
Ein Sprecher des chinesischen Außenamtes warf Wadephul vor, "taiwanische Unabhängigkeitsaktivitäten" zu unterstützen. Im Hintergrund sollen chinesische Vertreter der Botschaft in Berlin darauf gedrungen haben, dass die Bundesregierung ihre Kritik im Vorfeld von Wadephuls Reise korrigiert, heißt es in der Hauptstadt. Das Auswärtige Amt möchte den Vorgang auf Anfrage von t-online nicht bestätigen, wohl um kein Öl in das diplomatische Feuer zu gießen.
Jedoch ist es in Regierungskreisen längst kein Geheimnis mehr, dass Wadephul und Merz auch mit Blick auf den drohenden Gesichtsverlust die Reißleine gezogen haben. Schließlich dürfe man sich von Peking nicht die eigenen Positionen diktieren lassen, heißt es in Berlin.
Öffentlich bleibt die Hand der Bundesregierung gegenüber China aber ausgestreckt. "Es ist ganz offensichtlich, dass es sehr viele Themen gibt, die wir mit China besprechen wollen und müssen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin. "Wir wollen eng zusammenarbeiten, sind sehr an einem konstruktiven Austausch interessiert. Und es ist auch klar: China und Deutschland brauchen diese Zusammenarbeit beide."
Die Zerwürfnisse in den deutsch-chinesischen Beziehungen sind allerdings unübersehbar. Der chinesische Außenamtssprecher Guo Jiakun erklärte am Montag zwar, dass die Zusammenarbeit der zwei großen Volkswirtschaften wichtig sei. Jedoch forderte er auch, dass die Beziehungen mit gegenseitigem Respekt und Gleichberechtigung vorangetrieben werden.
Dringenden Gesprächsbedarf mit China
Dabei geht es um mehr als die Taiwan-Frage. Denn bei Seltenen Erden wie Neodym, Praseodym und Samarium spielt Peking schon seit Monaten seine Macht aus. Die Rohstoffe sind etwa entscheidend für die Akku-Produktion und die Herstellung von Dauermagneten für Elektromotoren. Deutschland bezieht sie nahezu ausschließlich aus China.
Die Lage ist für die deutsche Wirtschaft dementsprechend ernst. Das weiß auch Peking. Dennoch schiebt die chinesische Führung den Exporten von Seltenen Erden auch nach Deutschland immer mehr einen Riegel vor. Darüber hinaus verlangt Peking oft von ausländischen Kunden etwa Baupläne, Kundenlisten und Geschäftsgeheimnisse als Preis für die Exportfreigabe. Auch alle Anträge von deutschen Rüstungsunternehmen wurden abgelehnt – die Lage ist ernst.
So dürfe es nicht weitergehen, denn so aggressiv habe China seine Marktmacht noch nie ausgespielt, heißt es in Regierungskreisen. Kanzler Merz will die chinesischen Machtdemonstrationen nicht einfach akzeptieren. Aber fest steht auch: Deutschland hat in dem Bereich wenig Handlungsmacht, weil es viel zu lange auf eine Diversifizierung seiner Importe verzichtet hat.
Der Preis dafür ist hoch, denn ein Umsteuern kostet Zeit. Xi Jinping könnte mit seiner Marktmacht aktuell ganze Branchen in Deutschland lahmlegen, der chinesische Exportstopp rund um die Krise beim niederländisch-chinesischen Chiphersteller Nexperia könnte dabei nur ein Vorgeschmack gewesen sein.
Deswegen gibt es Handlungsbedarf oder vielmehr: dringenden Gesprächsbedarf mit den Chinesen. Aber Auslandsreisen brauchen Planungszeit, Terminkalender sind eng getaktet, zumal im November noch mehrere internationale Treffen wie der G20-Gipfel auf dem Programm stehen. Es ist unklar, ob es Außenminister Wadephul noch in diesem Jahr nach Peking schafft. Doch mittlerweile ist es nicht mehr ausgeschlossen, dass Kanzler Merz als erstes Mitglied dieser Bundesregierung nach China reisen wird. Das schloss das Kanzleramt am Montag in Berlin zumindest nicht aus. Das Auswärtige Amt wollte auf t-online-Anfrage keinen Einblick in alternative Reiseplanungen geben.
