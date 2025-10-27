Entscheidung in Italien Gericht erlaubt Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtiger

27.10.2025

Italien darf den Verdächtigen im Fall der Nord-Stream-Sabotage nach Deutschland ausliefern. Das bestätigte ein Gericht.

Im juristischen Streit über die Auslieferung eines mutmaßlichen Nord-Stream-Saboteurs an Deutschland hat ein italienisches Gericht zugestimmt. Dies teilte der Anwalt des beschuldigten Ukrainers Serhij K. am Montag mit.

K. gilt als einer der mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge auf die Gasleitungen aus Russland im September 2022. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion an dem früheren deutsch-russischen Prestigeprojekt und verfassungsfeindliche Sabotage vor. Deshalb soll er in Deutschland vor Gericht gestellt werden.

Im Sommer war K. auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls an der italienischen Adriaküste festgenommen worden, wo er mit seiner Frau und seinen Kindern Urlaub machte. Offenbar rechnete er nicht damit, dass ihm sein Aufenthalt in Italien zum Verhängnis werden könnte. Seit seiner Festnahme sitzt der Ukrainer im Norden Italiens in einem Hochsicherheitsgefängnis.

Auslieferung wurde wegen Verfahrensmängeln gestoppt

Ursprünglich hatte das Gericht bereits im September die Erlaubnis für die Auslieferung erteilt. Der Anwalt des Ukrainers brachte den Fall jedoch vor Italiens oberstes Gericht. Dieses stoppte die Auslieferung überraschend wegen Verfahrensmängeln und gab den Fall zurück nach Bologna. Neu zusammengesetzt sollte das Gericht erneut über den Fall entscheiden.

Von italienischer Seite war die Auslieferung damit gerechtfertigt worden, dass gegen den Ukrainer auch ein Terrorismusverdacht bestünde. Von deutscher Seite war dieser Vorwurf jedoch nicht erhoben worden. Vielmehr war von Sabotage die Rede. Diese "Umqualifizierung des Sachverhalts" bezeichnete der Kassationsgerichtshof in Rom als unrechtmäßig.