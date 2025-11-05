Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Union wollte ihren Streit über die Syrien-Aussagen des Außenministers am Dienstag beenden. Doch dann bringt Johann Wadephul in der Fraktion viele erneut gegen sich auf. Eine Rekonstruktion.

Der Satz, der die Union jetzt schon wieder aufwühlt, fällt erst ganz zum Schluss. Und doch überdeckt er nun viel von dem, was am Dienstag in der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag passiert ist.

Johann Wadephul, der Außenminister, will etwas erklären, er muss sich erklären. Wieso nur, fragen sich nicht nur seine Gegner in der Union, hat er das am vergangenen Freitag so gesagt, wie er es gesagt hat, in Syrien? Wieso hat er Zweifel daran aufkommen lassen, dass die Union es ernst meint mit der "Migrationswende"? In den vergangenen Tagen brach in der Union zunächst intern, dann auch öffentlich eine Welle der Aufregung und des Widerspruchs los. Das Krisenmanagement misslang. Mal wieder.

Mit dem Dienstagnachmittag in der Bundestagsfraktion wollte die Union das unglückliche Kapitel endlich abschließen. Doch dann sagt Johann Wadephul wieder etwas, das einige seiner Parteifreunde verstört. Er vergleicht die Lage in Syrien mit "Deutschland 1945", der Situation nach der Niederlage Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Der Stunde Null.

Was ist da passiert, hinter verschlossenen Türen im Fraktionssaal der Union? Wer mit mehr als einem halben Dutzend Teilnehmern spricht, kann das Bild einer bemerkenswerten Sitzung zusammensetzen. Eine Sitzung, die sich längst nicht in diesem einen Satz Wadephuls erschöpft.

Operation Schadensbegrenzung beginnt

Die Operation Schadensbegrenzung im Fall Wadephul läuft am Dienstag schon, bevor sich die Abgeordneten um 15 Uhr im dritten Stockwerk des Reichstagsgebäudes in ihrem Fraktionssaal einfinden. Ist nicht gut gelaufen, aber eigentlich sind Wadephul und seine Fraktion nah beieinander – so lässt sich die abgestimmte Botschaft zusammenfassen, die die Führungskräfte seit dem Vormittag verbreiten.

So ganz schlüssig ist das bei näherem Hinsehen schon zu diesem Zeitpunkt nicht, das zeigt sich auch öffentlich. Als Johann Wadephul am Dienstagvormittag im Auswärtigen Amt neben seinem nigerianischen Amtskollegen Yusuf Tuggar vor den Mikrofonen der Journalisten steht, wird er auch nach Syrien gefragt. Und erklärt sich erstmals. Viel zu spät, wie viele in der Union finden.