Von t-online , aj Aktualisiert am 11.11.2025 - 07:44 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Johann Wadephul (CDU): Nach seinen Syrien-Äußerungen sah sich der Außenminister Kritik aus der Union ausgesetzt. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Der Außenminister hat zuletzt mit seinen Äußerungen zu Syrien Unmut in der eigenen Partei ausgelöst. Auch bei den Wählern verliert Wadephul an Rückhalt.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat einer neuen Umfrage zufolge bei den deutschen Bürgern deutlich an Zustimmung verloren. Die Forsa-Umfrage im Auftrag des "Stern" ergab, dass nur noch 40 Prozent der Deutschen mit dem Politiker zufrieden oder sehr zufrieden sind. Das sind elf Prozentpunkte weniger als noch im Juli.

49 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden mit dem Außenminister. Im Juli waren es noch 40 Prozent. Elf Prozent der Befragten trauen sich kein Urteil zu. Die Angaben beziehen sich auf diejenigen, die angeben, Wadephul zu kennen. Sein Bekanntheitsgrad ist seit Juli um 15 Prozentpunkte auf 76 Prozent gestiegen.

Wadephul wurde für Äußerungen zur Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien in der vergangenen Woche auch aus den eigenen Reihen stark kritisiert. Bei einem Besuch im vom Bürgerkrieg gezeichneten Syrien hatte er angezweifelt, dass angesichts der massiven Zerstörung kurzfristig eine große Zahl syrischer Flüchtlinge freiwillig dorthin zurückkehren würden. "Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben", sagte der Minister in Harasta, einer schwer verwüsteten Vorstadt von Damaskus. Die Union bekräftigte danach ihren bisherigen Kurs bei der Rückführung syrischer Flüchtlinge.

Bei den Wählern von CDU und CSU sind die Zufriedenheitswerte des Außenministers deutlich gesunken, aber noch immer stehen 60 Prozent hinter ihm (minus 15 Prozentpunkte). Auch 60 Prozent der SPD-Wähler und 53 Prozent der Grünen-Anhänger sind mit Wadephul zufrieden. Dagegen überwiegt bei den anderen Oppositionsparteien die Kritik: 56 Prozent der Linke-Wähler und ganze 81 Prozent der AfD-Anhänger sind mit dem Chef des Auswärtigen Amtes unzufrieden.