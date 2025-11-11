Topmodel ist wieder Mutter geworden

Verdächtige Sichtungen über Deutschland Dobrindt: Drohnen kommen wohl von russischer Schattenflotte

Von t-online 11.11.2025 - 22:11 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Alexander Dobrindt: "Werden die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, zukünftig gezielt die Gegenwehr gegen den Aggressor zu ermöglichen." (Quelle: IMAGO/M. Popow/imago)

Bundesinnenminister Dobrindt warnt vor wachsenden hybriden Bedrohungen. Über Deutschland gesichtete Drohnen sollen von der russischen Schattenflotte stammen.

Nach mehreren Drohnensichtungen über sensibler Infrastruktur in Europa hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) vor zunehmenden hybriden Bedrohungen gewarnt. Auf dem Sicherheitsgipfel der "Welt" erklärte er, es gebe Hinweise darauf, dass einige dieser Drohnenflüge von der sogenannten russischen Schattenflotte ausgehen.

Die Vorfälle ereigneten sich unter anderem über einem belgischen Atomkraftwerk sowie über dem Flughafen Lüttich. Auch in Deutschland wurden zuletzt vermehrt Drohnen über Marinehäfen, Rüstungsstandorten und anderer kritischer Infrastruktur gemeldet.