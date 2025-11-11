t-online - Nachrichten für Deutschland
Dobrindt: Verdächtige Drohnen kommen wohl von russischer Schattenflotte

Verdächtige Sichtungen über Deutschland
Dobrindt: Drohnen kommen wohl von russischer Schattenflotte

Von t-online
11.11.2025 - 22:11 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0840089997Vergrößern des Bildes
Alexander Dobrindt: "Werden die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, zukünftig gezielt die Gegenwehr gegen den Aggressor zu ermöglichen." (Quelle: IMAGO/M. Popow/imago)
News folgen

Bundesinnenminister Dobrindt warnt vor wachsenden hybriden Bedrohungen. Über Deutschland gesichtete Drohnen sollen von der russischen Schattenflotte stammen.

Nach mehreren Drohnensichtungen über sensibler Infrastruktur in Europa hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) vor zunehmenden hybriden Bedrohungen gewarnt. Auf dem Sicherheitsgipfel der "Welt" erklärte er, es gebe Hinweise darauf, dass einige dieser Drohnenflüge von der sogenannten russischen Schattenflotte ausgehen.

Die Vorfälle ereigneten sich unter anderem über einem belgischen Atomkraftwerk sowie über dem Flughafen Lüttich. Auch in Deutschland wurden zuletzt vermehrt Drohnen über Marinehäfen, Rüstungsstandorten und anderer kritischer Infrastruktur gemeldet.

Dobrindt betonte, es reiche nicht mehr aus, Angriffe im Cyberraum lediglich abzuwehren. "Deswegen werden wir die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, zukünftig gezielt die Gegenwehr gegen den Aggressor zu ermöglichen", sagte er. Ziel sei es, auch Server und Infrastruktur im Ausland stören oder zerstören zu können, wenn diese zur Bedrohung für Deutschland werden.

