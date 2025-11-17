Über dem Atlantik Regierungsflieger hat Panne – Minister muss umdrehen

Von dpa 17.11.2025 - 21:53 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Eine Global 5000 der Flugbereitschaft der Bundeswehr (Archivfoto): Nach Angaben der Piloten hatte die Maschine Probleme mit der Treibstoffanzeige.

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Landwirtschaftsminister Rainer wollte mit der Bundeswehr-Flugbereitschaft in die USA reisen. Doch nach zwei Stunden in der Luft musste die Maschine umkehren.

Weiter Probleme mit der Bundeswehr-Flugbereitschaft: Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) musste am Montag auf dem Weg in die USA umkehren. Als Grund nannte sein Ministerium "technische Gründe" an der Maschine, einer Global 5000. Rund zwei Stunden nach dem Start drehte das Flugzeug um und landete schließlich in Köln/Bonn.

Der Minister will mit seinem engsten Stab nun am morgigen Dienstag per Linienflug in die USA reisen. Ein ursprünglich geplanter Besuch in Nebraska entfällt. Für den Minister geht es direkt in die Hauptstadt Washington. Dort stehen unter anderem Gespräche mit dem US-Landwirtschaftsministerium sowie Treffen mit Mitgliedern des Kongresses auf dem Programm.

Bereits mehrere Pannen der Flugbereitschaft