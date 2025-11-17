t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandAußenpolitik

Flugpanne: Minister Rainer muss auf Reise in die USA umdrehen

Über dem Atlantik
Regierungsflieger hat Panne – Minister muss umdrehen

Von dpa
17.11.2025 - 21:53 UhrLesedauer: 1 Min.
imago 89649863Vergrößern des Bildes
Eine Global 5000 der Flugbereitschaft der Bundeswehr (Archivfoto): Nach Angaben der Piloten hatte die Maschine Probleme mit der Treibstoffanzeige.
News folgen

Landwirtschaftsminister Rainer wollte mit der Bundeswehr-Flugbereitschaft in die USA reisen. Doch nach zwei Stunden in der Luft musste die Maschine umkehren.

Weiter Probleme mit der Bundeswehr-Flugbereitschaft: Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) musste am Montag auf dem Weg in die USA umkehren. Als Grund nannte sein Ministerium "technische Gründe" an der Maschine, einer Global 5000. Rund zwei Stunden nach dem Start drehte das Flugzeug um und landete schließlich in Köln/Bonn.

Der Minister will mit seinem engsten Stab nun am morgigen Dienstag per Linienflug in die USA reisen. Ein ursprünglich geplanter Besuch in Nebraska entfällt. Für den Minister geht es direkt in die Hauptstadt Washington. Dort stehen unter anderem Gespräche mit dem US-Landwirtschaftsministerium sowie Treffen mit Mitgliedern des Kongresses auf dem Programm.

imago images 0839821535Vergrößern des Bildes
Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) verpasst wegen der Panne einen Termin im US-Bundesstaat Nebraska. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Bereits mehrere Pannen der Flugbereitschaft

Wie ein Ministeriumssprecher sagte, hatte der Pilot der Global 5000 Probleme mit der Treibstoffanzeige als Grund für den Reiseabbruch genannt. Mehrere Minister waren bereits in der Vergangenheit von Pannen der Flugbereitschaft der Bundeswehr betroffen. So musste Außenminister Johann Wadephul (CDU) kürzlich seine Reise zu einem EU-Lateinamerika-Gipfel in Kolumbien kurzfristig umplanen, weil das Regierungsflugzeug nicht einsatzfähig war.

Wadephuls Vorgängerin Annalena Baerbock (Grüne) musste im August 2023 einen Flug nach Australien, Neuseeland und Fidschi abbrechen, nachdem sich bei einem Tankstopp in Abu Dhabi bei einem Airbus A340 der Bundeswehr-Flugbereitschaft die Landeklappen nach dem Start nicht hatten einklappen lassen. Bei einem weiteren Versuch trat derselbe Fehler wieder auf, so dass die Außenministerin die Reise abbrach und mit einem Linienflug nach Deutschland zurückkehrte. Sie holte den Besuch später nach.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Politiker von A bis Z

Deutsche Bundespolitik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom