Von t-online , mk 18.11.2025 - 15:19 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein aus Afghanistan geflüchtetes Mädchen in Pakistans Hauptstadt Islamabad (Archivbild): Den Geflüchteten dort droht schon bald die Abschiebung. (Quelle: IMAGO/Muhammed Semih Uğurlu)

Die Bundesregierung wollte in Pakistan wartende Afghanen mit einer Geldzahlung von der Einreise abhalten. Doch das Angebot stößt offenbar auf wenig Interesse.

Von den in Pakistan wartenden Afghanen sind offenbar nur wenige bereit, gegen eine Geldzahlung aus den Aufnahmeprogrammen der Bundesregierung auszusteigen. Das berichtet "Focus" unter Berufung auf Eva Beyer, Sprecherin der Hilfsorganisation Kabul Luftbrücke. Sie geht davon aus, dass maximal fünf Familien bereit seien, für Geld aus den Aufnahmeprogrammen aussteigen.

In Pakistan warten derzeit noch etwa 1.900 Afghaninnen und Afghanen auf ihre Ausreise nach Deutschland. 700 von ihnen hatte die Bundesregierung in einem Schreiben Anfang November mehrere Tausende Euro sowie medizinische Betreuung angeboten, wenn sie im Gegenzug aus den Aufnahmeprogrammen für gefährdete Afghanen aussteigen. Andernfalls bleiben sie in langwierigen Prüfverfahren und riskieren, dass ihnen später die Aufnahmezusage entzogen wird.

Die Frist zur Annahme des Angebots ist am Montag abgelaufen. Das Bundesinnenministerium von Alexander Dobrindt (CSU) konnte auf Anfrage des "Focus" nicht sagen, wie viele das Angebot angenommen haben. Nach Angaben von Helferin Eva Beyer hätten nur diejenigen Afghanen das Angebot angenommen, die Aussicht auf Visa für andere Länder hätten. Eine der Familien könne beispielweise in die USA ausreisen.

Bundesregierung stoppte Visa-Vergabe an Afghanen

Für die übrigen Wartenden läuft nun die Zeit ab, denn Pakistan droht ihnen mit Abschiebung nach Afghanistan, wenn sie das Land nicht bis Ende Dezember verlassen. Die Bundesregierung hatte Pakistan versichert, dass bis die Menschen mit Aussicht auf Aufnahme in Deutschland das Land bis dahin verlassen haben. Doch diese Zusage wackelt.

Die schwarz-rote Bundesregierung stoppte das Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen im Mai. Neben früheren Ortskräften deutscher Institutionen und ihren Angehörigen sollten über das Programm auch Afghanen aufgenommen werden, die Verfolgung durch die islamistischen Taliban fürchten müssen, etwa weil sie sich in der Vergangenheit als Anwälte oder Journalistinnen für Menschenrechte eingesetzt haben.