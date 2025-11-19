Nach kontroverser Merz-Aussage Brasilien erfreut: Deutschland investiert Milliarde in Tropenfonds

Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in Belém: Vor rund zwei Wochen kündigte der Kanzler eine "namhafte Summe" an. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Erst kürzlich verärgerte Kanzler Merz mit seinem Kommentar zur Stadt Belém die brasilianische Regierung. Eine Milliardeninvestition in den Tropenfonds könnte die Wogen nun glätten.

Für einen neuen Fonds zum Schutz des Regenwalds stellt Deutschland eine Milliarde Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren bereit. Dies teilten Umweltminister Carsten Schneider und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan auf der Weltklimakonferenz in Belém mit. "Es geht um den Schutz der tropischen Regenwälder, der Lunge unserer Welt", erklärten beide SPD-Politiker.

Zuvor hatte auch Brasiliens Umweltministerin Marina Silva über den Beitrag Deutschlands berichtet. Ihre Regierung hat den Tropenwaldfonds an den Start gebracht und alle Staaten zu Einzahlungen aufgerufen.

Inzwischen reagierte auch Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva auf die Verkündung der Summe. "Deutschland hat soeben eine Milliarde Euro für den TFFF (Tropenwald-Fonds-Fonds) angekündigt", schrieb Lula auf der Plattform X. Der Fonds werde den Schutz tropischer Wälder grundlegend verändern und denjenigen, die sich um sie kümmern, ein Einkommen sichern. "Ein Riesenschritt für das Klima und für alle, die vom Wald abhängig sind."

Regenwälder sind als "grüne Lungen der Erde" wichtig, da sie große Mengen klimaschädlicher Treibhausgase binden, das Klima durch Verdunstung von Wasser kühlen und zudem Heimat sehr vieler Tier- und Pflanzenarten sind. Sie sind vielerorts von Abholzung bedroht, um Agrar- oder Weideflächen zu schaffen oder Gold zu schürfen.

Fonds wichtig für den Gastgeber

Für Brasiliens Regierung ist der Fonds namens Tropical Forest Forever Facility (TFFF) ein Prestigeprojekt, dem sie als Gastgeber der UN-Konferenz öffentlichkeitswirksam zum Erfolg verhelfen will. Länder, die ihre Wälder erhalten, sollen nach dem neuartigen Modell belohnt werden. Umgekehrt sollen sie für jeden zerstörten Hektar Wald Strafe zahlen. Überprüft würde dies mit Satellitenbildern.