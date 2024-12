News folgen Artikel teilen

CSU-Chef Markus Söder spricht sich abermals gegen Schwarz-Grün aus. Er verweist dabei auch auf seine Macht als Parteichef. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Söder kündigt Veto gegen Schwarz-Grün im Bund an

13.11 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will gegen eine mögliche schwarz-grüne Koalition im Bund ein Veto einlegen. "Am Ende entscheiden Parteien, ob es eine Koalition gibt. Die CSU ist eine Partei", sagte Söder am Montagabend in einem Podcast von "Table Briefings". Er hatte sich bereits wiederholt strikt gegen Schwarz-Grün gewandt, während CDU-Chef Friedrich Merz keine Option ausschließen möchte.

Söder begründete seine Haltung mit einem erforderlichen "Richtungswechsel". "Es muss sich was grundlegend ändern", verlangte der CSU-Chef. Schwarz-Grün sei dafür "nicht die richtige Perspektive". Söder machte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) persönlich für die aktuelle Wirtschaftskrise verantwortlich.

Kritisch zu Schwarz-Grün äußerte sich auch CDU-Vorstandsmitglied Johannes Volkmann. Er verweist im Sender RTL auf erhebliche Differenzen in der Migrations- und Wirtschaftspolitik. Allerdings nennt es Volkmann mit Blick auf die Koalitionsfrage auch "strategisch unklug, sich im Vorhinein auf jemanden festzulegen".

Sonntag, 8. Dezember

Grünen-Chefin: CDU macht das Leben teurer

12.58 Uhr: Mit Seitenhieben auf CDU und SPD ruft Grünen-Co-Vorsitzende Franziska Brantner ihre Partei zum "Winterwahlkampf" auf. Es sei "wichtig zu wissen, dass die CDU das Leben teurer macht", sagt Brantner beim Landesparteitag der rheinland-pfälzischen Grünen in Idar-Oberstein. "Sie ist gegen ein dauerhaftes Deutschlandticket. Sie ist gegen die Verlängerung der Mietpreisbremse." Beides auslaufen zu lassen, mache das Leben in Deutschland teurer.

Der SPD wirft Brantner zudem ein "Herumgewackel" bei der Ukraine-Hilfe zu. "Das ist kein kluges Abwägen, das ist eine innere Zerrissenheit der SPD", betont die Grünen-Politikerin.

Amtsberg und Habeck führen Grünen-Landesliste im Norden an

12.57 Uhr: Die Grünen in Schleswig-Holstein gehen mit der Bundestagsabgeordneten Luise Amtsberg und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck an der Spitze in die vorgezogene Bundestagswahl im kommenden Februar. Die 40 Jahre alte Amtsberg erhielt auf Platz eins der Liste 115 Stimmen der Delegierten. Vier stimmten mit Nein, es gab eine Enthaltung.

Der 55 Jahre alte Habeck, der auch Kanzlerkandidat der Bundespartei ist, bekam auf Platz zwei der Liste 116 Stimmen. Drei Delegierte stimmten mit Nein, es gab eine Enthaltung.

BSW wählt Lüders zum Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt

12.56 Uhr: Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) geht in Sachsen-Anhalt mit dem Publizisten Michael Lüders als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf. Lüders erhielt auf einer Landesvertreterversammlung in Halberstadt (Landkreis Harz) 87,5 Prozent der Stimmen. 42 Mitglieder stimmten für ihn. Es gab vier Neinstimmen und zwei Enthaltungen. Lüders gehört dem erweiterten Parteivorstand an. Er war einst Autor für die Wochenzeitung "Die Zeit" und arbeitet unter anderem als Politikberater und Publizist.

Erste Wahlplakate in Bayern hängen

6.30 Uhr: Einen optischen Vorgeschmack auf den Wahlkampf für die im Februar vorgesehene Bundestagswahl gibt es in Regensburg: Dort hängen bereits erste Wahlplakate. In vielen anderen Kommunen soll erst nach dem 11. Dezember plakatiert werden – also nach der Vertrauensfrage von Bundeskanzler Scholz (SPD) im Bundestag.

Eine zentrale Vorgabe, wie lange im Vorfeld einer Bundestagswahl Parteien plakatieren dürfen, gibt es nach Aussage der Landeswahlleitung nicht. Zuständig für diese Regelung seien die Kommunen. Diese – und auch die Parteien vor Ort – handhaben es teilweise sehr unterschiedlich, wie eine Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben hat.

Der Regensburger Stadtrat hatte laut einer Rathaussprecherin eine Dreimonatsfrist für das Aufhängen von Wahlplakaten beschlossen – auch angesichts der Tatsache, dass der Wahltermin vor der Vertrauensfrage noch nicht final bestätigt ist.

Wagenknecht-Bündnis will 120 Euro mehr für Rentner