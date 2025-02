Wie soll das alles finanziert werden?

Wenn mehr Geld bei den Rentnern ankommen soll, muss an anderer Stelle mehr eingezahlt werden. Doch woher sollen die Mittel kommen, ohne dass die Beiträge steigen? Darüber gehen die Meinungen der Parteien auseinander. In einem Punkt sind sie sich aber doch einig: Es brauche eine breitere Basis an Einzahlern.

So setzt die SPD auf eine Ausweitung der Rentenversicherungspflicht. Konkret nennt sie die Einbeziehung aller Selbstständigen. Die Grünen wollen Abgeordnete, Beamte und nicht abgesicherte Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen. Dieser Vorschlag gilt als erster Schritt auf dem Weg zu einer Bürgerversicherung.

Darüber hinaus soll insbesondere Frauen der Zugang zu mehr sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung erleichtert werden – "etwa durch gleiche Löhne, gute Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeiten, ein Rückkehrrecht in Vollzeit und eine gerechte Verteilung von Sorgearbeit", so die Grünen.

Auch die Union plant eine verbindliche Altersvorsorge für Selbstständige, "die nicht anderweitig ausreichend abgesichert sind". Das könnte jedoch auch außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung geschehen.

Die Linke will alle Erwerbstätigen in eine "solidarische Erwerbstätigenversicherung" einzahlen lassen, also auch Beamte, Selbstständige, Freiberufler, Manager und Abgeordnete. So sieht es auch das BSW. Es fordert ein System wie in Österreich, in das alle Erwerbstätigen verpflichtend einzahlen, "auch alle Bundestagsabgeordneten und Bundesminister". Die AfD will ebenfalls Politiker und die meisten Staatsbediensteten einzahlen lassen, lässt Beamte allerdings außen vor. Stattdessen will sie deren Anzahl reduzieren, indem Verbeamtungen auf "Personen mit hoheitlichen Aufgaben" beschränkt werden sollen.

Auch die oben bereits erwähnten Ideen zur Flexibilisierung des Renteneintrittsalters, die Anreize zur Weiterarbeit im Rentenalter und geringere Hinzuverdienstgrenzen für Bezieher von Hinterbliebenenrenten sollen weitere Einnahmen für die Rentenkasse generieren.

Grüne und FDP sprechen sich hingegen für eine stärkere Kapitaldeckung des Rentensystems aus. Das bedeutet, dass sie den Aktienmarkt nutzen wollen, um den Anstieg der Rentenbeiträge zu begrenzen oder das Rentenniveau zu erhöhen.

Die Grünen schlagen dafür einen "Bürgerfonds" vor, der mit Darlehen und Eigenmitteln des Bundes in europäische und deutsche Unternehmen investieren soll. Dabei soll er sich an Nachhaltigkeitskriterien und dem Pariser Klimaabkommen orientieren. Die Erträge sollen kleine und mittlere Renten stärken, besonders für Frauen und Menschen in Ostdeutschland.

Die FDP erneuert ihre Forderung nach einer "individuellen Aktienrente". Dabei würde nicht mit Darlehen und Mitteln des Bundes gearbeitet, sondern ein kleiner Teil der Rentenbeiträge in einen unabhängigen Fonds fließen. "Eine echte individuelle Aktienrente sorgt sogar wieder für ein steigendes Rentenniveau", schreibt die FDP.

Wie soll die betriebliche Altersversorgung gestärkt werden?

Die Altersvorsorge in Deutschland basiert auf drei Säulen. Neben den Pflichtsystemen wie der gesetzlichen Rentenversicherung oder der Beamtenversorgung gibt es noch zwei ergänzende Systeme: die private Altersvorsorge und die betriebliche Altersversorgung. Wer im Alter gut leben will, sollte idealerweise auch aus diesen beiden Säulen Einkünfte erzielen. Doch auch hier herrscht Reformbedarf.

So gibt die SPD an, die betriebliche Altersvorsorge stärker fördern zu wollen. "Angebote ohne Beitragsgarantie, aber mit höherer Renditeerwartung wollen wir stärker verbreitern. Hierzu werden wir insbesondere die steuerliche Förderung der Betriebsrente für Geringverdiener ausbauen", heißt es im Wahlprogramm. Bei der betrieblichen Altersvorsorge gibt es fünf verschiedene Modelle, einen Überblick finden Sie hier.

CDU und CSU betrachten das Thema von der Arbeitgeberseite und geben an, insbesondere kleinere und mittlere Arbeitgeber bei Abschluss von Betriebsrenten unterstützen zu wollen.

Die Grünen führen auch hier ihren Bürgerfonds ins Feld, den man für die betriebliche Altersversorgung öffnen könne, "damit noch mehr Beschäftigte, insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, von Betriebsrenten profitieren."

Die FDP verweist auf die Notwendigkeit, auch bei den Betriebsrenten stärker auf Aktien zu setzen. Zudem will sie die reine Beitragszusage allen Betrieben ermöglichen, "vor allem Kleinstbetrieben, die bisher vor Haftungsrisiken zurückschrecken". Bei der reinen Beitragszusage sagt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nur die Zahlung von Beiträgen zu.

Die Linke plant, Betriebsrenten einzuführen, die mindestens zur Hälfte von den Arbeitgebern finanziert werden. Aktuell ist beim Modell der Entgeltumwandlung ein Zuschuss von 15 Prozent Pflicht für Arbeitgeber. AfD und BSW machen in ihren Wahlprogrammen keine Angaben zur betrieblichen Altersversorgung.

Wie soll die private Altersvorsorge reformiert werden?

Ähnlich wie bei der gesetzlichen Rente war auch bei der privaten Altersvorsorge eine geplante Reform am Bruch der Ampelkoalition gescheitert. Die Ideen werden nun teilweise wieder hervorgeholt.

So plant die FDP weiter mit dem sogenannten Altersvorsorgedepot, mit dem Sparer langfristig und breit gestreut Geld an der Börse anlegen können und so die Chance auf höhere Renditen haben als bei der bisherigen Riester-Rente. Ein solcher Sparplan soll zudem über Zulagen oder Steuervorteile staatlich gefördert werden. Mehr zu der Idee lesen Sie hier.

Auch die Grünen setzen auf den Kapitalmarkt, allerdings staatlich organisiert statt individuell: "Auch hierfür greifen wir auf den Bürgerfonds zurück, der kostengünstig die Vorteile des Kapitalmarktes erschließt", heißt es im Wahlprogramm. Zudem sollen die Freibeträge für Kleinsparer erhöht und an die Inflation angepasst werden. Staatliche Zulagen soll es für niedrige und mittlere Einkommen geben. "Wer nicht teilnehmen möchte, kann widersprechen."

Die SPD möchte vor allem jene mit Staatsgeld fördern, die sich eine private Altersvorsorge sonst nicht leisten könnten. Zudem soll es das Geld nur für solche Produkte geben, "deren Kosten transparent und gedeckelt sind".

Union plant Frühstart-Rente mit Aktien

Um den Aufbau von Vermögen zu erleichtern, will die Union die Altersvorsorge unterstützen, indem Freibeträge für die Grunderwerbsteuer, Erbschaftssteuer und für das Sparen erhöht werden. CDU und CSU haben zudem eine Idee für die ganz Jungen: die sogenannte Frühstart-Rente.

Jedes Kind von 6 bis 18 Jahren soll pro Monat 10 Euro vom Staat erhalten, die dieser für sie in ein "individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot" einzahlt. Ab dem 18. Lebensjahr soll der angesparte Betrag dann durch private Einzahlungen bis zum Renteneintritt weiter bespart werden können. Weiter heißt es: "Die Erträge aus dem Depot sollen bis zum Renteneintritt steuerfrei sein. Das Sparkapital ist vor staatlichem Zugriff geschützt und wird erst mit Erreichen der Regelaltersgrenze ausgezahlt."

Die AfD will den Sparerpauschbetrag auf 2.400 Euro erhöhen, "um den Menschen in Deutschland, vor allem dem Mittelstand, die Möglichkeit zu geben, ihr Vermögen sicher und steueroptimiert aufzubauen". Kapitalerträge sind bis zur Höhe des Sparerpauschbetrags steuerfrei. Aktuell liegt dieser Freibetrag bei 1.000 Euro. Zudem sollen Sparer eine kapitalgedeckte Altersvorsorge stärker von der Steuer absetzen können.

Die Linke setzt voll auf die gesetzliche Rente. Menschen mit bestehenden Riester-Verträgen und ähnlichen Zusatzrenten sollen diese dorthin überführen können.

Was sagen Ökonomen zu den Vorschlägen?

Ökonomen stehen den Rentenplänen eher kritisch gegenüber. So kritisiert etwa das ifo-Institut, dass die Kosten allein der erwerbstätigen Generation aufgebürdet werden, wenn man das Rentenniveau gesetzlich bei 48 Prozent festschreibe. So schlagen es SPD und Grüne vor.

Aber auch die Idee der Union, das Rentenniveau allein über Wirtschaftswachstum zu sichern, sei kurzfristig unzureichend. Offen bleibe zudem, wie das Rentenniveau bei Krisen oder ausbleibendem Wachstum gesichert werden soll. Mit Blick auf die Rentenpläne der AfD kommt das ifo-Institut zu dem Schluss, dass diese die Rentenkasse belasten würden, ohne eine nachhaltige Lösung zu liefern.

"Benachteiligung ist nicht zu erkennen"

Das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) kommt bei den Plänen zum Rentenniveau zu einem anderen Schluss. In einer am Donnerstag veröffentlichten Studie heißt es, dass eine langfristige Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent allen Menschen zugutekommt, die zwischen den frühen 1940er-Jahren und dem Jahr 2010 geboren wurden. Sie bekämen dadurch mehr Rente, als ihnen eigentlich aufgrund der eingezahlten Beiträge zustehen würde.

Je nach Geburtsjahr und Geschlecht lägen die internen Renditen des Beitragsteils, der in den individuellen Rentenanspruch fließt, bei 3,3 bis 4,1 Prozent, wenn das Rentenniveau bei 48 Prozent festgeschrieben würde. Ohne ein solches Gesetz lägen die Renditen bis zu 0,2 Prozentpunkte niedriger. "Die Zahlen zeigen, dass sich die Mitgliedschaft in der umlagefinanzierten Rentenversicherung lohnt, denn sie wirft für alle betrachteten Jahrgänge ordentliche Renditen ab, die spürbar über der erwarteten Inflation liegen. Das gilt ausdrücklich auch für die Jungen, eine Benachteiligung jüngerer Generationen ist nicht zu erkennen", sagte Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des IMK.

Wirtschaftsweise fordert große Rentenreform

Grundsätzliche Kritik an den Rentenideen der Parteien kommt von der Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer. Es sei ein großes Manko, dass das "heiße Eisen Rentenreform" im Wahlkampf nicht angepackt werde, sagte die Forscherin kürzlich vor Arbeitgeberverbänden. Bereits jetzt gehe ein Viertel des Haushalts für Rentenzahlungen drauf, mit denen ausgeglichen werde, was nicht beitragsfinanziert sei. Besonders belastend seien die "Rente mit 63", die Mütterrente und die Witwenrente.

Schnitzer plädiert dafür, das Renteneintrittsalter perspektivisch zu erhöhen. Seit den 80er-Jahren habe sich die Bezugsdauer der Rente um acht Jahre erhöht. "Das sind acht Jahre, die finanziert werden müssen." Die Wirtschaftsweisen haben eine Dynamisierung des Renteneintrittsalters unter Berücksichtigung der Lebenserwartung beim Renteneintritt vorgeschlagen.