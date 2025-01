Preuß will Revanche in Verfolgung

Der Wahlkampf geht in die Zielgerade, die Spitzenkandidaten stürzen sich ins Getümmel. Im t-online-Gespräch blickt der frühere SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück auf die Lage. Wie immer: pointiert und unverblümt.

Wie ist das als Kanzlerkandidat? Was nimmt man da auf sich? Hat Olaf Scholz überhaupt noch eine Chance auf den Wahlsieg oder ist er längst untendurch? Warum wird die AfD immer stärker und was läuft falsch im deutschen Staat? Was muss dringend reformiert werden? Peer Steinbrück war lange Zeit und in vielen Spitzenpositionen in der Politik und weiß also, wovon er spricht, wenn von Wahlkampf die Rede ist. Im t-online-Podcast mit Florian Harms und Christoph Schwennicke geht es dann auch sofort zur Sache.

t-online: Herr Steinbrück, Sie haben etwas, was in dieser Republik allenfalls zwei Dutzend Menschen haben: die Erfahrung als Kanzlerkandidat. Wie ist das Leben in diesem Tunnel in diesen letzten Wochen?

Peer Steinbrück: Sie müssen immer an sich glauben und Sie müssen auch glauben, dass Sie Wahlen gewinnen können, selbst wenn jede Wahrscheinlichkeit dagegenspricht. Aber das hat mit Psychologie zu tun. Wenn Sie von vornherein verzweifeln und das Rennen aufgeben, dann verlieren Sie noch zwei Prozent mehr als ohnehin.

Konnten Sie nachts ruhig schlafen oder schreckt man da hoch? Wie bleibt man

fokussiert, wenn alle auf einen einreden?

Ich hatte in meinem Leben immer den Vorteil, dass ich auch in den größten Stresszeiten gut schlafen konnte, bis auf den heutigen Tag, was sehr erholsam ist, denn in der Tat schlafen Sie in solchen Zeiten sehr wenig. Der eigentliche Punkt ist, dass Sie sich in Stresssituationen völlig falsch ernähren. Ich war diese belegten Brötchen irgendwann vollkommen satt. Ich konnte sie nicht mehr sehen. Und die schnelle Bratwurst ist auch nicht immer das Richtige. Sie müssen möglichst eine Umgebung um sich haben, die nicht nur reine Jasager sind, die nicht nur eine Adlatus-Rolle haben und versuchen, Sie immer zu bestätigen, sondern die ein gewisses Feingefühl dafür haben, auf der einen Seite Sie darauf aufmerksam zu machen, was man besser machen muss. Auf der anderen Seite Sie aber auch nicht, ja fast unwirklich emporzuheben, sodass Sie nachher den Eindruck haben, Sie sind auf Wolke sieben.

Welche Rolle spielt Alkohol? Gerhard Schröder hat damals ja im Wahlkampf auf Alkohol verzichtet. Ungewöhnlich für ihn.

Das ist ein sehr guter Rat, möglichst auf Alkohol zu verzichten oder sehr begrenzt – am Abend ein oder zwei Gläser Wein – zu trinken. Das ist ein Rat, den ich nur allen Wahlkämpfern geben kann.

Zwei Gläschen sind ja nun nicht allzu begrenzt.

Jedenfalls keinen harten Alkohol. Also mal ein Bier und zwei Gläser Wein sind okay, aber mehr macht sich sofort bemerkbar, insbesondere wenn Sie sich täglich volldröhnen.

Der aktuelle Kanzlerkandidat Ihrer Partei, Olaf Scholz, liegt gegenwärtig in den Umfragen zurück. Wie blicken Sie auf seine Ausgangslage vor dem Endspurt?

Die Wahrscheinlichkeit weist darauf hin, dass die SPD mit ihm an der Spitze erkennbar nicht die stärkste Partei wird. Aber Wahrscheinlichkeiten haben sich in manchen Wahlkämpfen auch schon gedreht. Das habe ich selbst sehr stark erlebt. 2005, als Gerhard Schröder eine irrsinnig erfolgreiche Aufholjagd machte und die CDU mit Frau Merkel dachte, sie könne ein Ergebnis oberhalb von 40 Prozent haben – aber dann war es am Wahltag nur ein Abstand von einem Prozent. Und man hat es noch mal 2021 gesehen, unter Beteiligung von Olaf Scholz. Das heißt, er steht sehr unter dem Eindruck des damals gewonnenen Rennens gegen alle Wahrscheinlichkeit und gegen viele Wahlprognosen.

Zur Person: Peer Steinbrück (* 1947) war von 2005 bis 2009 Bundesfinanzminister, zuvor Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Im Bundestagswahlkampf 2013 trat er als SPD-Kanzlerkandidat gegen Angela Merkel an. Der gebürtige Hamburger lebt mit seiner Frau in Bonn.

Na ja, das ist nun auch schon drei Jahre her, und Scholz' Ampelkoalition ist gescheitert.