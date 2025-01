Am 23. Februar 2025 wird der Bundestag neu gewählt. Für die vorgezogene Neuwahl werden bundesweit 650.000 Wahlhelfer gesucht. So können Sie bei der Wahl unterstützen.

Warum werden Wahlhelfer benötigt?

Wie viele Wahlhelfer braucht ein Wahllokal?

Wer kann Wahlhelfer werden?

Oft können Sie in der Gemeinde helfen, in der Sie als Wahlberechtigte selbst wohnen, nach Möglichkeit sogar in Ihrem Wahlbezirk. Sie müssen jedoch nicht in der Gemeinde oder dem Wahlbezirk wohnen, in den Sie als Wahlhelfer berufen werden.