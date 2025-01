Die Rentenversicherung sei schon mehrfach totgesagt worden, habe aber alle großen Krisen des Landes überstanden, betonte der Sozialdemokrat. "Wir zahlen im Augenblick einen geringeren Rentenbeitrag als am Ende der Regierungszeit von Helmut Kohl." 1998 lag der Beitrag über 20 Prozent, derzeit bei 18,6 Prozent.

Dass die Beiträge nicht so stark gestiegen seien wie von manchem befürchtet, liege daran, dass es deutlich mehr Erwerbstätige gebe, erklärte Scholz. Dazu habe auch die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland beigetragen. Wie allerdings die Rentenkassen auch in Zukunft nachhaltig finanziert werden können, ohne einen Anstieg des Renteneintrittsalters, beantwortete Scholz nicht. Ökonomen sehen in den kommenden Jahren erhebliche Schwierigkeiten auf die Rentenkassen zukommen.

CDU-Chef Rhein knöpft sich Ampel und Grüne vor

0 Uhr: Mit scharfen Angriffen gegen die zerbrochene Ampelregierung in Berlin und gegen die Grünen hat Ministerpräsident Boris Rhein die hessische CDU auf die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs eingestimmt. "Unser Land hat die Chance auf einen Politikwechsel mit Friedrich Merz und der CDU", sagte er am Abend auf der Landesvertreterversammlung in Alsfeld (Vogelsbergkreis).

Rhein vermied zwar eine offene Empfehlung für einen künftigen Koalitionspartner nach dem erhofften Wahlsieg der Union. Er knöpfte sich in seiner Rede aber vor allem die Grünen im Bund und deren Spitzenkandidaten, Wirtschaftsminister Robert Habeck, vor. "Was grüne Politik anrichten kann, sehen wir bei der Wirtschaft", sagte er. "Wir haben kein grünes Wirtschaftswunder bekommen, sondern erleben gerade unser blaues Wunder."

Dienstag, 14. Januar

Habeck: Söder-Aktionen "dämlich oder gefährlich"

20.14 Uhr: Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck hat das Verhalten von CSU-Chef Markus Söder scharf kritisiert. In der Sendung "RTL Direkt spezial: Der Kandidatencheck" bezeichnete Habeck Söders Ausschluss einer schwarz-grünen Koalition als "dämlich oder gefährlich". Demokratische Parteien müssten gesprächs- und koalitionsfähig bleiben, betonte Habeck, denn die Regierungsbildung aus der demokratischen Mitte sei ein grundlegendes Prinzip der Bundesrepublik. Söders Vorgehen könne zu einer politischen Handlungsunfähigkeit führen, wie es in Österreich bereits passiert sei.

Söders Vorwurf, Habeck sei in der Wirtschaftspolitik "inkompetent", wies der Grünen-Politiker ebenfalls zurück. Stattdessen unterstellte er Söder, den Wahlkampf von CDU-Chef Friedrich Merz gezielt zu torpedieren. "Herr Söder arbeitet sich in Wahrheit gar nicht an mir ab", so Habeck.

SPD-Politiker kritisieren Scholz wegen Blockade von Ukrainehilfen

18.53 Uhr: In der SPD wächst die Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich bislang weigert, vor der Bundestagswahl ein zusätzliches Hilfspaket über drei Milliarden Euro für Waffenlieferungen an die Ukraine zu beschließen. Andreas Schwarz, Haushalts- und Verteidigungspolitiker der SPD, sagt dem "Spiegel": "Meine Haltung ist: Kriege richten sich nicht nach Wahlen. Wenn es unter den demokratischen Kräften im Bundestag eine Mehrheit gibt für ein zusätzliches Hilfspaket für die Ukraine, sollten wir das noch vor der Bundestagswahl beschließen." Schwarz forderte zudem eine klare Unterstützung der Union, um die außerplanmäßige Ausgabe im Parlament abzusichern.