In gut fünf Wochen wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Der Wahlkampf hat längst begonnen – und damit auch das Rennen um die Parteispenden. Seit dem Ampel-Aus Anfang November haben CDU , SPD und Co. schon mehr als zehn Millionen Euro eingenommen. Welche Partei profitiert am meisten – und von wem kommt das Geld? Ein Überblick.

FDP erhält bislang größte Einzelspenden

Die größten Einzelspenden im laufenden Wahlkampf hat laut abgeordnetenwatch.de die FDP erhalten. So überwies der Ex-Chef des Kofferherstellers Rimowa, Dieter Albert Richard Morszeck, innerhalb weniger Tage zweimal 500.000 Euro an die Liberalen, also insgesamt eine Million Euro. Mit 341.000 Euro vom Verband der Bayerischen Metall- und Elektro- Industrie belegt die CSU bislang den zweiten Platz im Rennen um die höchsten Einzelspenden. Mit jeweils 300.000 Euro vom Internetunternehmer Stephan Schambach sowie der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) steht die CDU bei den Einzelspenden an dritter Stelle.

Unternehmer will 1,75 Millionen Euro verteilen

Das Rennen um die Spenden durcheinanderwirbeln will der Unternehmer Eric Demuth. Der Gründer der Krypto-Plattform Bitpanda will insgesamt 1,75 Millionen Euro an mehrere Parteien spenden, wie er der "Bild"-Zeitung sagte. Demnach will er jeweils 500.000 an CDU, SPD und FDP überweisen. Der CSU will er 250.000 Euro zukommen lassen. Nicht infrage kommt für Demuth eine Spende an die AfD, weil ihr geplanter EU-Austritt "eine Katastrophe für Deutschlands Wirtschaft" wäre; die Grünen gehen leer aus, weil Demuth in der Partei "zu wenig Wirtschafts- und Finanzkompetenz" sieht.