Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Bund der Steuerzahler hat die Steuerpläne von CDU, SPD und FDP analysiert. Dabei ergeben sich für Musterhaushalte teils starke finanzielle Entlastungen.

Wirtschaft, Außenpolitik, Ideen für die Rente: Wer sich fragt, wen er am 23. Februar wählen soll, kann sich in vielerlei Hinsicht ein sehr unterschiedliches Bild von den Plänen der Parteien machen. Zentral dürfte für viele Menschen aber sein: Wie sehr profitiere ich finanziell von den Versprechen im Wahlkampf – welche Partei würde mein Geldbeutel wählen?

Dieser Frage ist jetzt der Bund der Steuerzahler nachgegangen. Für eine aktuelle Berechnung, die t-online exklusiv vorliegt, haben die Experten die Steuerpläne von CDU/CSU, SPD und FDP miteinander verglichen und für einzelne Musterhaushalte konkrete Entlastungen kalkuliert, die sich aus den Versprechen ergeben. Die Steuervorhaben der Grünen sowie von AfD und BSW hat der Steuerzahlerbund nicht einbezogen, weil sie bislang zu unkonkret sind.

Eingeflossen in die Rechnung sind demnach der Einkommensteuertarif, den die drei Parteien planen, Anpassungen bei den Sozialbeiträgen sowie beim Solidaritätszuschlag. Diese vergleicht der Steuerzahlerbund mit dem aktuellen Steuertarif fürs laufende Jahr 2025 (inklusive neuer Soli-Bemessungsgrenze), wobei für Arbeitnehmer im Vergleich zu 2024 ein Plus von 0,4 Prozentpunkten beim Krankenkassenbeitrag angenommen wird sowie ein Plus von 0,1 Prozentpunkten für die Pflegeversicherung.

t-online fasst die Ergebnisse je Partei für die verschiedenen Musterhaushalte und beispielhaften Einkommen zusammen.

CDU/CSU: Ähnlich hohe Entlastungen für alle Haushalte

Die Union plant eine umfassende Steuerreform in mehreren Stufen. Neben Steuersenkungen umfasst diese auch eine komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlages, den heute noch die obersten 10 Prozent der Einkommensbezieher zahlen.

Das Steuerkonzept der Unionsparteien sieht insgesamt recht gleichmäßige Entlastungen für die vom Steuerzahlerbund angelegten Musterhaushalte und Einkommensgruppen vor. Prozentual würde das Netto jeweils zwischen knapp 10 Prozent (für Gutverdiener) und rund 14 Prozent (für Menschen mit geringen und mittleren Einkommen) steigen. Mehr zahlen müsste den Berechnungen zufolge kein Haushalt.

Loading... Embed

Am stärksten profitieren demnach ein Doppelverdiener-Paar mit zwei Kindern und einem gemeinsamen Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 78.000 Euro, bei dem der eine Partner 30.000 Euro zum Haushaltseinkommen beiträgt und der andere 48.000 Euro. Eine solche Familie würde im Jahr 1.236 Euro mehr in der Tasche haben, was einem Plus von 14,1 Prozent gegenüber dem aktuell geltenden Steuertarif entspricht.

Lediglich 10,3 Prozent mehr hätte dieselbe Familienkonstellation, würde der eine Partner 48.000 Euro und der andere 108.000 Euro verdienen. Bei einem solchen Gesamtbrutto von 156.000 Euro käme eine Summe von 3.204 Euro durch die Steuerpläne der Union zustande.

SPD: Geringverdiener profitieren, hohe Einkommen schrumpfen

Auch die Sozialdemokraten wollen am Steuertarif schrauben, allerdings auf andere Weise als die Konservativen. Nicht rütteln will die SPD derweil am aktuellen Solidaritätszuschlag.

Bei den Steuerplänen der SPD fällt auf: Einzelne Gruppen profitieren besonders stark, andere würden derweil sogar weniger Netto vom Brutto haben als bislang. Ein kinderloser Single, der 120.000 Euro brutto im Jahr verdient, würde etwa über 427 Euro weniger verfügen als momentan. Das entspricht einem Minus von 1,3 Prozent.

Loading... Embed

Noch stärker betroffen wären dem Steuerzahlerbund zufolge eine kinderlose Unternehmerin, deren Jahresgewinn bei 150.000 Euro liegt. Sie hätte am Ende des Jahres 963 Euro weniger als jetzt, ein Minus von 2,3 Prozent.