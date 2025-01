Die Unionsfraktion im Bundestag will eigene Anträge zur Migrations- und Flüchtlingspolitik in den Bundestag einbringen. Das erfuhr t-online nach einer nächtlichen Besprechung des Parteipräsidiums aus CDU-Kreisen. Zuvor hatte auch "The Pioneer" berichtet. Wenn es zur Abstimmung über die Anträge kommen sollte, nimmt die Union demnach Unterstützung von allen Parteien in Kauf – auch von der in Teilen rechtsextremen AfD.