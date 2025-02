Deutschland befindet sich im Dauerwahlkampf, immer wird irgendwo gewählt. Nehmen wir die drei ostdeutschen Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen letztes Jahr, die auch zum medialen Großereignis avancierten. In diesen drei Bundesländern leben allerdings zusammengerechnet weniger Menschen als in Nordrhein-Westfalen. Was ist also mein Vorschlag? Wahltermine können gebündelt werden, so dass alle in einer Legislaturperiode anstehenden Wahlen nur an ein oder zwei Terminen stattfinden. Zugleich könnten Legislaturperioden um ein Jahr verlängert werden, um kurz nach einer Wahl nicht schon wieder in den nächsten Wahlkampf überzugehen. Darüber hinaus gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, unsere Demokratie abzusichern, die aktuell kaum besprochen werden.