Habecks Staatssekretär äußert sich zu Merkel-Biografie im Bundestag

Söder stärkt Merz beim Asyl-Vorstoß den Rücken

Interview zum Asylstreit im Bundestag: "Merz hat einen klaren strategischen Fehler begangen"

Merz gibt "Garantie" für Wende

7.16 Uhr: Drei Wochen vor der Bundestagswahl gibt Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz eine "Garantie" für eine Wende in der Wirtschaftspolitik und in der Asylpolitik im Falle seiner Kanzlerschaft. Der CDU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag": "Ich gebe den Wählerinnen und Wählern in Deutschland die Garantie, dass es in der Wirtschaftspolitik und in der Asylpolitik eine wirkliche Wende gibt. Wir brauchen in Deutschland einen Politikwechsel."