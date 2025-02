"Ich schätze Frau Kramp-Karrenbauers Wirken im ZdK, ihre nachhaltige und auf Ausgleich angelegte Arbeit sehr", erklärt Stetter-Karp. "Deshalb bedaure ich, dass eine Verständigung in der Frage des Umgangs mit dem, was am Mittwoch und Freitag der vergangenen Woche den Bundestag bewegte, nicht mehr möglich war." Kramp-Karrenbauer sei von allen Funktionen und Ämtern im ZdK zurückgetreten und gehöre dem ZdK nicht mehr an. Das sei ein Verlust, der sie schmerze.