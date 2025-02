News folgen Artikel teilen

Drei Wochen vor der Bundestagswahl gibt Friedrich Merz den Wählern eine "Garantie". Michel Friedman hält eine Rede bei einer Demo gegen Rechts. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Merz gibt "Garantie" für Wende

7.16 Uhr: Drei Wochen vor der Bundestagswahl gibt Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz eine "Garantie" für eine Wende in der Wirtschaftspolitik und in der Asylpolitik im Falle seiner Kanzlerschaft. Der CDU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag": "Ich gebe den Wählerinnen und Wählern in Deutschland die Garantie, dass es in der Wirtschaftspolitik und in der Asylpolitik eine wirkliche Wende gibt. Wir brauchen in Deutschland einen Politikwechsel."

Zudem bekräftigt Merz am ersten Tag nach seiner möglichen Wahl zum Bundeskanzler, beim Grenzschutz und der Zurückweisung illegaler Migranten von der Richtlinienkompetenz Gebrauch zu machen. Länder wie Dänemark, Schweden, Finnland, Italien und Frankreich würden solche Maßnahmen bereits ergreifen. "Das, was andere können, können wir auch." Dänemark hat in Migrationsfragen mit der EU eine Sonderregelung ausgehandelt, die Deutschland nicht hat. Mehr dazu lesen Sie hier.

Der SPD und den Grünen wirft Merz im Wahlkampf eine "persönliche Herabsetzung und Diffamierung meiner Person" vor. Mit Blick auf jüngste Demonstrationen und Übergriffe auf CDU-Geschäftsstellen fordert er von diesen Parteien eine deutliche Abgrenzung.

Wagenknecht fordert Volksabstimmung über Migration

6.57 Uhr: Sahra Wagenknecht glaubt nicht daran, dass die nächste Bundesregierung eine "Migrationswende" hinbekommt. Sie schlägt eine Volksabstimmung vor – doch dafür fehlt eigentlich eine rechtliche Grundlage. Mehr dazu lesen Sie hier.

Jüdische Gemeinde nach Abstimmung mit AfD beunruhigt

6 Uhr: Die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD für eine schärfere Migrationspolitik hat bei jüdischen Mitbürgern Besorgnis ausgelöst. Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Stadt Potsdam, Evgeni Kutikow, sagt der dpa: "Wir sind zutiefst besorgt und befürchten eine weitere Stärkung extremistischer Kräfte und Schwächung unserer Demokratie." Durch das Abstimmen an der Seite der CDU und der FDP habe die AfD den Schein erweckt, sie könne sinnvoll Politik mitgestalten – schlimmer noch, das Parlament sei auf die AfD angewiesen.

"Sich in der Abstimmung im Bundestag in der so zentralen Frage der Migration auf die AfD zu stützen, ist ein Schulterschluss mit einer Partei, die die Demokratie zerstören will und eine Ideologie vertritt, die dem Grunde nach antisemitische Züge trägt und den Holocaust relativiert", kritisiert Kutikow.

Große Demonstration für "Brandmauer" in Berlin geplant

3.30 Uhr: Ein Demonstrationszug für die "Brandmauer" soll heute (15.30 Uhr) in Berlin von der Reichstagswiese zur CDU-Parteizentrale ziehen. Der Protest richtet sich gegen CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz und die Union, deren Antrag für Zurückweisung an deutschen Grenzen am Mittwoch eine Mehrheit auch mit den Stimmen der AfD erhalten hatte. Die Demo steht unter dem Motto "Aufstand der Anständigen - Wir sind die Brandmauer!".

Als Redner sollen unter anderem der Publizist Michel Friedman, die Aktivistin Luisa Neubauer, die Autorin Carolin Emcke, der ehemalige Vorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm und Serpil Unvar von der Initiative 19. Februar Hanau Auftreten. Die Musiker Nina Chuba, Mine, badchieff und Dellé treten auf. Die Organisatoren kündigten 22.000 Teilnehmer an. Vergangenes Wochenende waren Zehntausende zum Lichtermeer gegen rechts gekommen.

Samstag, 1. Februar

Habeck: Merz als Kanzler disqualifiziert