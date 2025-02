News folgen Artikel teilen

Friedrich Merz äußert sich zu den Demos gegen ihn. Nach der Bundestagswahl sollte die Union mit der SPD koalieren, finden ein Drittel der Deutschen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Miersch: Handeln von Merz spricht für schwarz-blaue Koalition

9.11 Uhr: Der SPD-Generalsekretär Matthias Miersch verteidigt die Warnungen seiner Partei vor einer möglichen Koalition von CDU und AfD. "Denn sein Handeln spricht im Moment dafür", sagt Miersch im "Frühstart" von RTL/ntv mit Blick auf CDU-Chef Friedrich Merz. Zwar habe Merz eine Zusammenarbeit mit der AfD mehrfach ausgeschlossen, doch in der vergangenen Woche habe er "dieses Versprechen zweimal gebrochen". Miersch betont, dass diese Haltung die Koalitionsmöglichkeiten der CDU nach der Wahl erheblich beeinflussen werde.

"Ich hoffe, dass die Menschen erkennen, was auf dem Spiel steht", sagt Miersch. Die jüngsten Demonstrationen hätten Mut gemacht und gezeigt, dass viele Bürgerinnen und Bürger ein klares Zeichen gegen Rechts setzen wollten. Er hoffe, dass sich dies auch in den Wahlergebnissen widerspiegeln werde: "Friedrich Merz ist sicherlich nicht der geeignete Kanzler für die Bundesrepublik Deutschland, und wir werden am 23. Februar ganz andere Ergebnisse sehen als die, die vielleicht jetzt in den Umfragen zu erkennen sind."

CDU-Generalsekretär Linnemann schließt Minderheitsregierung aus

8.05 Uhr: Die CDU hat eine Minderheitsregierung nach der Bundestagswahl ausgeschlossen. "Das würde ich komplett ausschließen. Deutschland braucht dringend Stabilität", sagt Generalsekretär Carsten Linnemann im Podcast von "Table.Briefings". Er verweist auf außenpolitische Herausforderungen und betont: "Stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt mit einer Minderheitsregierung zu einem Nato-Gipfel fahren."

Zugleich macht Linnemann deutlich, dass die Begrenzung der irregulären Migration für eine Regierungsbildung mit der Union entscheidend sei. "Dazu zählt ein Instrument, das extrem wichtig ist. Das heißt Zurückweisung an der Grenze. Das wird Thema sein in den Koalitionsverhandlungen." Jeder mögliche Partner müsse erkennen, "dass es so nicht weitergeht". Er verweist auf die Belastung der Kommunen und sagte: "Mittlerweile sagen 60 Prozent der Gemeinden und Städte in Nordrhein-Westfalen: Wir können nicht mehr."

Kretschmer: Größter Feind der AfD ist die CDU

8 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer grenzt sich klar gegen die AfD ab. "Die AfD hat einen großen Feind und das ist die CDU", sagt der CDU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin. Er habe stets klargemacht, dass er nicht mit der AfD zusammenarbeite.

Auf das Vorgehen in der vergangenen Woche, als die CDU im Bundestag einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik mit Stimmen der AfD am Mittwoch durchgesetzt hatte, will Kretschmer nicht eingehen. Er betont jedoch, dass das Thema Migration das drängendste der Menschen in Deutschland sei. "Wenn wir das Thema Migration nicht klären, wird der Rechtspopulismus weiter zunehmen." Haltung ersetze nicht Handeln.

Scharfe Kritik übt Kretschmer an der SPD. CDU-Chef Friedrich Merz habe vor der Abstimmung über seine Asylpläne im Bundestag versucht, "eine vernünftige Mehrheit aus der demokratischen Mitte" zu organisieren. "Und es ist verweigert worden." Bei den Grünen habe ihn das nicht gewundert. "Aber bei der SPD sind wir wirklich enttäuscht. Und ich halte das für im höchsten Maße unverantwortlich", sagt Kretschmer.

CDU will Sofortprogramm von Merz beschließen