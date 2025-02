Nina Bott will wieder in den "Playboy"

AfD und BSW dürfen nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Die Linke gewinnt momentan zahlreiche neue Mitglieder. Alle Entwicklungen im Newsblog.

AfD-Chefin Weidel reist zu Orbán: "Um Treffen gebeten"

12.41 Uhr: AfD-Chefin Alice Weidel will sich noch vor der Bundestagswahl mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán treffen. Auf der Plattform X schreibt Weidel auf Englisch: "Danke für Ihre Einladung, Herr Ministerpräsident Viktor Orbán. Ich freue mich darauf, Sie zu treffen."

Orbán bestätigt das Treffen in einem Interview der "Neuen Zürcher Zeitung": "Alice Weidel hat mich angerufen und um ein Treffen gebeten. Ich werde sie nächste Woche in Budapest empfangen." Nach Angaben von Weidels Sprecher Daniel Tapp wird die AfD-Kanzlerkandidatin am 11. und 12. Februar für das Gespräch mit Orbán in Budapest sein.

Scholz: Blockadehaltung der Union verhindert Sinken der Flüchtlingszahlen

12.39 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz wirft der Union vor, die Bemühungen um ein Sinken der Flüchtlingszahlen zu behindern. "Der Rückgang der irregulären Migration könnte besser vorangehen, aufbauend auf die Erfolge, die wir bereits erreicht haben, wenn die Union nicht diese wichtigen Gesetze weiter blockierte", sagt Scholz vor dem informellen EU-Gipfel in Brüssel. Im Kampf gegen irreguläre Migration sei immer auch Europa die Lösung, fügt er in Anspielung auf die Unionsforderung nach einer Zurückweisung aller Flüchtlinge an den deutschen Grenzen zu.

Als Beispiel nennt er die europäische Asylrechtsreform, deren nationale Umsetzung nach monatelanger Verzögerung nun im Innenausschuss des Bundestages liegt. "Deshalb ist es für mich auch wichtig, dass Deutschland als das große Land im Zentrum Europas diese europäischen Regeln jetzt auch umsetzt", sagt Scholz.

"Meine Forderung an die Opposition in Deutschland, an die CDU, CSU, an die Union ist, dass sie nicht weiter die so wichtigen Gesetze zur Begrenzung der irregulären Migration im Rahmen der europäischen Regelungen bekämpft." Scholz erinnert auch an die Gesetze zur inneren Sicherheit, die ebenfalls im Innenausschuss liegen.

BSW und AfD von Sicherheitskonferenz ausgeschlossen

12.06 Uhr: Die AfD und das BSW sind auch in diesem Jahr nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen. Konferenzleiter Christoph Heusgen begründet die Entscheidung in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur damit, dass beide Parteien nicht dem Grundprinzip "Peace through dialogue, Frieden durch Dialog" der Konferenz entsprächen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Linke meldet erstmals seit 2010 über 70.000 Mitglieder

11.20 Uhr: Die Linke meldet mehr als 11.000 Neueintritte in den vergangenen zwei Wochen. Montag früh habe die Partei 71.277 Mitglieder gezählt, so viele wie zuletzt 2010, sagt ein Parteisprecher. Beim Parteitag am 18. Januar seien es noch rund 60.060 gewesen.

"Es ist unglaublich, was die Klärung unserer Positionen und eine klare Fokussierung für eine Energie freisetzt", sagt Parteichefin Ines Schwerdtner. "Viele haben offensichtlich nur darauf gewartet, dass es wieder eine Linke mit klarem Kurs gibt, bei der man sich engagieren kann." Die Partei kämpft um den erneuten Einzug in den Bundestag und liegt in jüngsten Umfragen bei vier bis fünf Prozent Zustimmung.

BSW-Chefin Mohamed Ali beklagt "destruktive" Debatte über Migrationspolitik