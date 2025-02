League of Angels - das Spiel der Engel

Historischer Moment in Bundesligaspiel

Diese Koalition ist am beliebtesten

News folgen Artikel teilen

Friedrich Merz äußert sich zu den Demos gegen ihn. Nach der Bundestagswahl sollte die Union mit der SPD koalieren, finden ein Drittel der Deutschen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Charlotte Merz: Unsere Ehe ist gleichberechtigt organisiert

20.03 Uhr: Charlotte Merz (64), Ehefrau von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (69), hält die Darstellung ihres Mannes in der Öffentlichkeit für falsch. "Was da von einigen über das Frauenbild meines Mannes geschrieben wird, stimmt ganz einfach nicht. Ich kann es in keinster Weise nachvollziehen", sagt die Juristin der "Westfalenpost". Als Paar hätten sie immer alles zusammen gemacht und auch das Familien- und Eheleben gleichberechtigt organisiert. Mehr dazu lesen Sie hier.

Massendemos in ganz Deutschland

18.48 Uhr: Aus Protest gegen die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD im Bundestag sind erneut Zehntausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße gegangen. Allein in Berlin waren es nach Angaben der Polizei auf Anfrage von t-online rund 160.000 Demonstranten, die Veranstalter gaben 250.000 Teilnehmer an.

Auch Michel Friedman trat auf. Er kritisierte die CDU zwar deutlich. Doch sie sei immerhin eine demokratische Partei – anders als die AfD. Mehr dazu lesen Sie hier.

In Saarbrücken kamen rund 15.000 zusammen und in Kiel zwischen 13.000 und 14.000. Auch in Regensburg, Ulm, Potsdam und anderen Städten zog es Menschen auf die Straße, während es in Köln eine Bootsdemo auf dem Rhein gab.

FDP lobt Merz' Sofortprogramm

16.21 Uhr: FDP-Fraktionschef Christian Dürr begrüßt das "Sofortprogramm" von Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) und bietet die Unterstützung seiner Partei bei der Umsetzung an.

Die letzten drei Jahre zeigen aus seiner Sicht, "dass es mit Rot-Grün nicht gelingt, ideologiefrei die bestehenden Probleme – wie etwa die historische Wirtschaftskrise oder die ungeregelte Migration – in den Griff zu bekommen", sagt Dürr der Nachrichtenagentur AFP. "Es braucht die FDP, wenn es ernsthaft eine echte Wirtschaftswende geben soll."

Loading... Embed

Dürr hält es für "gut, dass Friedrich Merz erkennt, wie viele Regelungen, die die CDU in der Großen Koalition beschlossen hat, unsere Unternehmen in Deutschland regelrecht fesseln".

Das 15 Punkte umfassende "Sofortprogramm" soll am Montag vom CDU-Bundesparteitag beschlossen werden. Es sieht Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Migration und zur Belebung der Wirtschaft vor.

Merz zu Protesten: Kontroversen "normale Entwicklung"

16.04 Uhr: Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz appelliert an die Demonstrierenden, sich bei den Protesten gegen die Union friedlich zu verhalten. "Ich rufe alle diejenigen auf, die jetzt protestieren, das friedlich zu tun", mahnt der Unionskanzlerkandidat bei der Besichtigung der Halle für den Wahlparteitag an diesem Montag in Berlin. Es sei das gute Recht jedes Staatsbürgers, zu demonstrieren. "Das umfasst allerdings nicht Gewalttätigkeiten, weder gegen Personen noch gegen Sachen", fügt Merz hinzu.