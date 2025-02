Merz beschwichtigt: "Das war in der letzten Woche eine Ausnahme"

Diese Situation sei nur dadurch entstanden, dass es keine Regierungsmehrheit mehr im Deutschen Bundestag gebe. "Sobald wir eine Regierungsmehrheit haben, wird sich so eine Situation ohnehin nicht mehr stellen. Das war in der letzten Woche eine Ausnahme", so Merz.

17.35 Uhr: Friedrich Merz hat sich in einer Rede auf dem Bundesparteitag erneut von der AfD distanziert. Ohne die Ereignisse aus der vergangenen Woche im Bundestag explizit zu erwähnen, hat er die Alternative für Deutschland zum größten politischen Gegner erklärt. Außerdem hat er gewarnt, dass Viertagewoche und Work-Life-Balance den Wohlstand in Deutschland gefährden würden. Den Liveticker zur Rede können Sie hier nachlesen .

15.51 Uhr: Auf ihrem Parteitag in Berlin werben CDU-Politikerinnen und Politiker dafür, sich im Wahlkampf wieder stärker auf das Thema Wirtschaft zu konzentrieren. Bundesvorstandsmitglied Ines Claus betont, Deutschland brauche eine neue neue Wirtschaftspolitik. "Wir müssen zurück zur Wirtschaftsstärke, denn wir können nur verteilen, was wir zunächst erwirtschaftet haben", sagt sie t-online. "Und klar ist, es macht einen Unterschied, wer regiert." Die Union mache dafür konkrete Vorschläge: "Wir reduzieren Steuern, ziellose Subventionen und Bürokratie und investieren in Infrastruktur, Unternehmergeist und diejenigen, die jeden Tag hart in diesem Land arbeiten. Über diese Inhalte sollten wir reden und diskutieren.“