Auch ein Hubschrauber mit dem Banner "CDU – Unchristlich!" war am Himmel zu sehen. Die Protestierenden forderten auf Schildern zudem eine Vermögensteuer und die Wahrung von Menschenrechten und Klimaschutz.

AfD-Chefin Weidel reist zu Orbán: "Um Treffen gebeten"

12.41 Uhr: AfD-Chefin Alice Weidel will sich noch vor der Bundestagswahl mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán treffen. Auf der Plattform X schreibt Weidel auf Englisch: "Danke für Ihre Einladung, Herr Ministerpräsident Viktor Orbán. Ich freue mich darauf, Sie zu treffen."

Orbán bestätigt das Treffen in einem Interview der "Neuen Zürcher Zeitung": "Alice Weidel hat mich angerufen und um ein Treffen gebeten. Ich werde sie nächste Woche in Budapest empfangen." Nach Angaben von Weidels Sprecher Daniel Tapp wird die AfD-Kanzlerkandidatin am 11. und 12. Februar für das Gespräch mit Orbán in Budapest sein.

Scholz: Blockadehaltung der Union verhindert Sinken der Flüchtlingszahlen

12.39 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz wirft der Union vor, die Bemühungen um ein Sinken der Flüchtlingszahlen zu behindern. "Der Rückgang der irregulären Migration könnte besser vorangehen, aufbauend auf die Erfolge, die wir bereits erreicht haben, wenn die Union nicht diese wichtigen Gesetze weiter blockierte", sagt Scholz vor dem informellen EU-Gipfel in Brüssel. Im Kampf gegen irreguläre Migration sei immer auch Europa die Lösung, fügt er in Anspielung auf die Unionsforderung nach einer Zurückweisung aller Flüchtlinge an den deutschen Grenzen zu.

Als Beispiel nennt er die europäische Asylrechtsreform, deren nationale Umsetzung nach monatelanger Verzögerung nun im Innenausschuss des Bundestages liegt. "Deshalb ist es für mich auch wichtig, dass Deutschland als das große Land im Zentrum Europas diese europäischen Regeln jetzt auch umsetzt", sagt Scholz.

"Meine Forderung an die Opposition in Deutschland, an die CDU, CSU, an die Union ist, dass sie nicht weiter die so wichtigen Gesetze zur Begrenzung der irregulären Migration im Rahmen der europäischen Regelungen bekämpft." Scholz erinnert auch an die Gesetze zur inneren Sicherheit, die ebenfalls im Innenausschuss liegen.