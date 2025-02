"Hat es nie gegeben": Scholz dementiert Exklusivrecherche

Merkel über Merz-Entscheidung: "Nicht als richtig empfunden, zu schweigen"

19.17 Uhr: Altkanzlerin Angela Merkel erneuert ihre Kritik an CDU-Chef Friedrich wegen des gemeinsamen Abstimmens der Unionsfraktion mit der AfD . Sie habe es für staatspolitisch richtig empfunden, dass Merz im November angekündigt hatte, keine zufälligen Mehrheiten mit der AfD im Bundestag zu erzeugen. "Deshalb habe ich gesagt, dass es ich es falsch fand, dass er davon abgewichen ist", sagt sie bei einer Veranstaltung der "Zeit" im Hamburg . Mehr dazu lesen Sie hier .

Moderatorin Thomalla stellt sich hinter Merz: "Politiker, der sich was traut"

SWR muss BSW in Wahlsendungen einladen – Beschwerde scheitert

18.37 Uhr: Der Südwestrundfunk (SWR) ist mit einer Beschwerde gegen einen Gerichtsentscheid gescheitert, nach dem der Sender die BSW-Spitzenkandidaten zu zwei seiner Sendungen vor der Bundestagswahl einladen muss. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim weist die Beschwerde gegen die Eilentscheidung laut einer Mitteilung zurück. Damit muss am 12. Februar bei den Sendungen "Wahlarena" in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auch jeweils ein BSW-Vertreter teilnehmen dürfen.