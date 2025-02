News folgen Artikel teilen

Gemeinsames Abstimmen von Union und AfD beim Thema Asyl hat den Streit vor der Bundestagswahl aufgeheizt. SPD und Grüne erteilen nun einem Vorstoß der FDP eine Absage. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mützenich lehnt FDP-Vorschlag zur Migration ab

3 Uhr: SPD und Grüne haben einen Vorschlag der FDP-Fraktion zurückgewiesen, die am Freitag gescheiterten Vorschläge zum Stopp des Familiennachzugs in einen Gesetzentwurf zur Umsetzung des Europäischen Asylsystems aufzunehmen. "Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und pragmatische Lösungen zu finden, die nicht nur tragfähig, sondern auch rechtlich belastbar sind", schrieb der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Schreiben an FDP-Fraktionschef Christian Dürr.

Man lade die FDP vielmehr ein, an der Umsetzung der vorliegenden Gesetzentwürfe zum Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS), der Erweiterung der Befugnisse für unsere Sicherheitsbehörden und der Reform des Bundespolizeigesetzes mitzuarbeiten. Der Unions-Gesetzentwurf zum sogenannten Zustrombegrenzungs-Gesetz weise dagegen "rechtliche Probleme und Unsicherheiten auf" und sei an einigen Stellen praxisuntauglich. "Zurecht wurde der Gesetzentwurf der Union daher vom Bundestag abgelehnt", betonte Mützenich.

Der SPD-Fraktionschef schrieb in Anspielung auf die Abstimmung am Freitag, dass eine frühere Zusammenarbeit der FDP erspart hätte, "einerseits mit einer rechtsextremen Partei zu stimmen und andererseits festzustellen, dass Ihre Vorstellungen noch nicht einmal von allen Mitgliedern der FDP-Fraktion geteilt werden".

Sie könne in dem Schreiben von Dürr "kein ernsthaftes Gesprächsangebot" erkennen, erklärte auch die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic. Sie warf Dürr vor, eine "Show abzuziehen". Stattdessen sei es wichtig, "dass die FDP eindeutig erklärt, dass sie zukünftig darauf verzichtet, für ihre politischen Initiativen Mehrheiten in Kauf zu nehmen, die nur mit AfD-Stimmen zustande kommen".

Dürr hatte in einem Schreiben an die anderen Fraktionsvorsitzenden vorgeschlagen, doch noch einen "Migrationspakt der Mitte" zu verabschieden. Dazu wollte die FDP die Inhalte des Zustrombegrenzungs-Gesetzentwurfs in den Gesetzentwurf für die nationale Umsetzung der Europäischen Asylreform von SPD und Grünen überführen.

Habeck schlägt Konsens-Signal mit Merz und Scholz vor

1 Uhr: Zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl hat der Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck ein gemeinsames Signal eines demokratischen Konsenses mit den Konkurrenten von SPD und Union vorgeschlagen. "Wir könnten jenseits des Streits einmal ein Signal senden, dass es einen stabilen demokratischen Konsens der Mitte immer noch gibt", sagte Habeck in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Bei Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU) und ihm gebe es mehr Übereinstimmendes als Trennendes, etwa bei den Themen Ukraine und Strompreis-Entlastungen.

"Vielleicht gelingt es ja Scholz, Merz und mir, drei, vier Punkte (...) zu identifizieren, jetzt (…) vor dem Endpunkt des Wahlkampfs, wo wir sagen: Da stimmen wir alle überein." Neben einer innerhalb der EU solidarischen Antwort auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump und der Ukraine-Unterstützung nannte Habeck ähnliche Ansätze von Union, SPD und Grünen hinsichtlich einer Entlastung bei den Strompreisen, "um die Wirtschaft nach vorn zu bringen".

In der aufgeheizten Wahlkampfstimmung forderte Habeck "ein Signal (...), dass das Land zusammenkommt". Deutlich werden sollten dabei bestimmte Prinzipien, die für jede Regierung gelten würden – "egal, wer Bundeskanzler wird oder wie die politische Debatte danach ausgeht", so Habeck. Er sagte: "Daran wäre mir sehr gelegen, und vielleicht hat ja irgendjemand einmal Gelegenheit, die drei zu den drei Punkten (…) zu fragen, ob das mal möglich ist." Wichtig sei, "dass man einmal deutlich macht, dass es mehr ist, was wir gemeinsam haben, als was uns trennt".

Wüst mahnt bei Migrationsstreit zur Mäßigung

00.02: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die demokratischen Parteien nach dem heftigen Streit über das "Zustrombegrenzungsgesetz" zur Mäßigung aufgerufen. "Der Ton zwischen den demokratischen Parteien muss jetzt wieder versöhnlicher werden", sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger".