So sieht Habecks Asyl-Plan aus

Grünen-Kanzlerkandidat und Vizekanzler Robert Habeck hat in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt, um das deutsche Asylrecht zu reformieren. Im Fokus stehen dabei härtere Maßnahmen zur Durchsetzung bestehender Gesetze sowie eine bessere Kooperation zwischen den Behörden.

Habeck erklärte: "Wir dürfen nicht hinnehmen, dass in Deutschland über 170.000 Haftbefehle nicht vollstreckt wurden – davon über 14.000 wegen Gewaltdelikten." Er fordert daher eine "Vollstreckungsoffensive", das Augenmerk solle vor allem auf Islamisten und andere Extremisten gelegt werden.

Kritik an Union

Beschleunigung von Asylverfahren

Habeck spricht sich in dem Interview gegen Zurückweisungen an deutschen Grenzen aus – und führt als Argument dafür die Rechtswidrigkeit der Maßnahmen an. Er erklärt: "Wir können nur dann unseren europäischen Partnern gegenüber hart auf die Einhaltung von Europarecht pochen, wenn wir uns selbst daran halten."