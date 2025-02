Briefwahl beantragen

Einen Antrag auf Briefwahl stellen Sie bei der Gemeinde Ihres Hauptwohnortes. Das geht persönlich, per E-Mail und in vielen Gemeinden auch online. Wegen der vorgezogenen Bundestagswahl können die Briefwahlunterlagen nicht vor der ersten Februarwoche verschickt werden, da erst dann die Stimmzettel vorliegen. Der Antrag kann aber in der Regel ab Mitte Januar gestellt werden.

In besonderen Ausnahmefällen, beispielsweise bei einer nachgewiesenen plötzlichen Erkrankung, kann ein Wahlschein noch am Wahltag beantragt werden. Der ausgefüllte Wahlschein muss der zuständigen Wahlbehörde spätestens am Wahlsonntag bis 16 Uhr vorliegen.