Aktualisiert am 09.02.2025 - 08:13 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Am heutigen Abend stehen sich SPD-Kanzler und Unionskandidat im TV-Duell gegenüber. Der Amtsinhaber liegt zwar hinten, kann aber mit einer Kompetenz punkten.

CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat in einer aktuellen INSA-Umfrage für die "Bild" klar an Zustimmung gewonnen und liegt nun deutlich vor Amtsinhaber Olaf Scholz (SPD). Laut der Erhebung würden 24 Prozent der Befragten für Merz stimmen, wenn sie den Kanzler direkt wählen könnten. Das sind drei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Scholz käme hingegen nur auf 16 Prozent.