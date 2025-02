Ankommen wird es deshalb am Ende auf die drei kleinen Parteien, die sich laut den aktuellen Umfragen um die Fünfprozenthürde herum bewegen: die Linke, das BSW und die FDP. Kommen alle drei in den Bundestag, sind Zweierbündnisse nahezu ausgeschlossen. Schaffen es zwei von dreien in den Bundestag, wird es für die Zweierbündnisse knapp, aber nicht unmöglich. Kommt nur eine oder gar keine der kleinen Parteien hinein, haben beide Zweierbündnisse – Schwarz-Grün und Schwarz-Rot – eine komfortable Mehrheit. Doch wie wahrscheinlich sind die einzelnen Optionen dann?

Schwarz-Rot

Ein Problem jedoch bleibt auch in diesem Feld: Die SPD ist bislang gegen die Zurückweisung aller Asylbewerber an den Grenzen, was die Union unbedingt will. Allerdings glaubt man in der Union, das werde sich nach der Wahl ändern. So sagte etwa der CSU-Chef Markus Söder jüngst: Die Sozialdemokraten hätten schon selbst verstanden, dass eine Kurskorrektur in der Migrationspolitik nötig sei. In den "alten ideologischen Blasen zu bleiben", sei da keine Option.