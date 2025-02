Erste Ergebnisse der Bundestagswahl Wann die Prognosen und Hochrechnungen kommen

Kanzlerkandidaten der deutschen Parteien zur Bundestagswahl 2025 (von links nach rechts): Alice Weidel (AfD), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Sahra Wagenknecht (BSW). (Montage) (Quelle: IMAGO/Michael Bihlmayer/imago)

Die aktuellen Ergebnisse der Bundestagswahl zeigen die Union als deutlichen Sieger. Doch vor allem die AfD und die Linke sehen sich selbst als Gewinner der Wahl 2025.

20:45 Uhr: Bei der "Elefantenrunde" in der ARD äußert sich Friedrich Merz nach den Hochrechnungen zu den Ergebnissen der Bundestagswahl. Die AfD sei nicht an Lösungen interessiert. Sie bestehe, weil es ungelöste Probleme gebe, und erfreue sich an der Eskalation. Für ihn gehe es nur darum, die Probleme zu lösen. Dann würde die AfD wieder verschwinden. "Frau Weidel glaubt doch selbst nicht dran, dass ich diese Hand ergreifen würde, um mit ihr zu sprechen."

19:40 Uhr: Die neue Hochrechnung vom ZDF zum Ergebnis der Bundestagswahl zeigt, dass die CDU/CSU bei 28,5 Prozent (+4,4 Prozent) steht, während die AfD bei 20,1 Prozent einen Stimmenzuwachs von 9,7 Prozent verzeichnet. Die SPD erhält demnach 16,3 Prozent und verliert im Vergleich zur Wahl 2021 9,4 Prozent. Auch die Grünen müssen einen Verlust von 2,3 Prozent hinnehmen und erhält demnach 12,4 Prozent. Die Linke und das BSW schaffen laut der neuen Hochrechnung zu den Ergebnissen mit 8,7 und 5 Prozent den Sprung in den Bundestag. Sicher ist es beim BSW weiter aber nicht, auch die FDP mit 4,9 Prozent muss zittern.

19:26 Uhr: Parteichefin Weidel wiederholt nach den Ergebnissen der Bundestagswahl an diesem Abend ihre Kritik an der Union, die eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt, und spricht von einer "undemokratischen Blockadehaltung" und Politik gegen den Willen der Wähler. Diese wollten eine "Mitte-rechts-Regierung". Weidel hatte vor der Wahl immer wieder für eine blau-schwarze Zusammenarbeit geworben. Der voraussichtliche künftige Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte das vor den Ergebnissen der Bundestagswahl unmissverständlich ausgeschlossen und als "unvorstellbar" bezeichnet: "Wenn wir das machen würden, wir würden die Seele der CDU verkaufen."

Weidels Co-Parteichef Chrupalla gibt sich an diesem außergewöhnlichen Wahlabend gelassen, wie schon nach den Landtagswahlen im vergangenen Jahr in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, wo die AfD teils stärkste Kraft wurde, aber ebenfalls keinen Fuß in die Regierung bekam. Chrupalla spricht von Geduld. "Wir warten ab", sagte er nach den Hochrechnungen zu den Ergebnissen der Bundestagswahl. Die AfD schaut längst auf 2029 mit Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg und der nächsten Bundestagswahl - und wittert hier ihre Chance.

Die AfD verdoppelt in etwa ihr Ergebnis von der letzten Bundestagswahl 2021 (10,4 Prozent). Sie fährt ihren bundesweit besten Wert seit der Parteigründung vor zwölf Jahren ein und ist erstmals zweitstärkste Kraft im Parlament. Vom Zuwachs her ist sie der Wahlgewinner des Abends. Sie gewinnt ungefähr so viel dazu, wie die SPD verliert. Die Zahl der AfD-Abgeordneten im Bundestag schwillt von zuletzt 77 - einer davon war nicht Teil der Fraktion - auf voraussichtlich mehr als 140 an. Die Auftritte im Parlament dürften selbstbewusster und noch lauter werden. Der deutliche Wählerzuwachs wird der AfD zudem wohl deutlich mehr Geld aus der staatlichen Parteienfinanzierung bescheren. Möglicherweise verdrängt die AfD aufgrund ihrer Größe auch die SPD aus ihrem angestammten Sitzungssaal im Reichstagsgebäude.

Fakt ist aber auch: Die Hebel der Macht bleiben für die AfD nach den Ergebnissen bei der Bundestagswahl weiterhin außer Reichweite. Ohne Regierungspartner keine Mehrheiten. Alle anderen schließen eine Zusammenarbeit mit der Partei aus, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall im Visier hat. Das bedeutet, Inlandsgeheimdienstler beobachten, ob die AfD verfassungsfeindliche und die Demokratie aushöhlende Bestrebungen verfolgt.